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Giá vàng hôm nay 23/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Ba

Văn Khoa 23/06/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 23/6/2026 tăng mạnh, vàng thế giới sát 4.200 USD/ounce, trong nước vượt 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/6/2026 trở lại sát mốc 4.200 USD/ounce

Tính đến 5h00 ngày 23/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.204,5 USD/ounce. So với tuần trước, kim loại quý đã tăng thêm 38,3 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.442 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,67 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng thế giới chiều nay 22 6 2026 quay lại mức 4.200 USD ounce
Giá vàng thế giới chiều nay 22 6 2026 quay lại mức 4.200 USD ounce

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, vàng SJC vẫn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,93 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy mặt bằng vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì mức chênh khá lớn so với giá quy đổi từ thị trường thế giới.

Đà hồi phục của vàng diễn ra khi thị trường theo dõi tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ. Thông tin hai bên đạt tín hiệu tích cực khiến giá dầu Brent giảm hơn 1%, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ kim loại quý.

Dù vậy, giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo CME FedWatch, giới giao dịch đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên 89%, cao hơn mức 61% trước cuộc họp gần nhất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 2% lên 66,18 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.670,74 USD/ounce, còn palladium tăng 1% lên 1.270,41 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 23/6/2026 ghi nhận giá bán ra ngày mới đang trên 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/6/2026 tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận vàng miếng ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng miếng hôm nay đạt 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng hôm nay ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng hôm nay được ghi nhận ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng hôm nay ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nayNgày 23/6/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC145,6148,6+1400+1400
Tập đoàn DOJI145,6148,6+1400+1400
Mi Hồng146,5148,5+800+1300
PNJ145,6148,6+1400+1400
Bảo Tín Minh Châu145,6148,6+1900+1400
Bảo Tín Mạnh Hải145,6148,6+1400+1400
Phú Quý145,5148,5+1400+1400
1. DOJI - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng SJC DOJI HCM145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng 24K DOJI145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
2. PNJ - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Nhẫn trơn PNJ 999.9145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng Kim Bảo 999.9145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
3. BTMC - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC145,600
▲1900K		148,600
▲1400K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC145,600
▲1900K		148,600
▲1400K
Nhẫn tròn trơn BTMC145,600
▲1900K		148,600
▲1400K
Bản vị vàng BTMC145,600
▲1900K		148,600
▲1400K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999142,400
▲1900K		146,900
▲1400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999142,200
▲1900K		146,700
▲1400K
4. SJC - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG145,700
▲1400K		148,700
▲1400K
Vàng SJC 5 chỉ145,700
▲1400K		148,720
▲1400K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ145,700
▲1400K		148,730
▲1400K

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/6/2026 vượt xa mức 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/6/2026 tại SJC ghi nhận vàng nhẫn 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), nhẫn tròn ép vỉ được giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

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