Thị trường Giá vàng hôm nay 23/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Ba Giá vàng hôm nay 23/6/2026 tăng mạnh, vàng thế giới sát 4.200 USD/ounce, trong nước vượt 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 23/6/2026 trở lại sát mốc 4.200 USD/ounce

Tính đến 5h00 ngày 23/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.204,5 USD/ounce. So với tuần trước, kim loại quý đã tăng thêm 38,3 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.442 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,67 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng thế giới chiều nay 22 6 2026 quay lại mức 4.200 USD ounce

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, vàng SJC vẫn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,93 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy mặt bằng vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì mức chênh khá lớn so với giá quy đổi từ thị trường thế giới.

Đà hồi phục của vàng diễn ra khi thị trường theo dõi tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ. Thông tin hai bên đạt tín hiệu tích cực khiến giá dầu Brent giảm hơn 1%, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ kim loại quý.

Dù vậy, giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo CME FedWatch, giới giao dịch đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên 89%, cao hơn mức 61% trước cuộc họp gần nhất.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc tăng 2% lên 66,18 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.670,74 USD/ounce, còn palladium tăng 1% lên 1.270,41 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 23/6/2026 ghi nhận giá bán ra ngày mới đang trên 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/6/2026 tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận vàng miếng ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng miếng hôm nay đạt 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng hôm nay ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng hôm nay được ghi nhận ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng hôm nay ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,6 148,6 +1400 +1400 Tập đoàn DOJI 145,6 148,6 +1400 +1400 Mi Hồng 146,5 148,5 +800 +1300 PNJ 145,6 148,6 +1400 +1400 Bảo Tín Minh Châu 145,6 148,6 +1900 +1400 Bảo Tín Mạnh Hải 145,6 148,6 +1400 +1400 Phú Quý 145,5 148,5 +1400 +1400

1. DOJI - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng 24K DOJI 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K

2. PNJ - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng Kim Bảo 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K

3. BTMC - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Bản vị vàng BTMC 145,600

▲1900K 148,600

▲1400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,400

▲1900K 146,900

▲1400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,200

▲1900K 146,700

▲1400K

4. SJC - Cập nhật: 23/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,700

▲1400K 148,700

▲1400K Vàng SJC 5 chỉ 145,700

▲1400K 148,720

▲1400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,700

▲1400K 148,730

▲1400K

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/6/2026 vượt xa mức 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 23/6/2026 tại SJC ghi nhận vàng nhẫn 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), nhẫn tròn ép vỉ được giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.