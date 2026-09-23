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Giá vàng hôm nay 23/09/2026: SJC tăng lên 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn23/09/2026 12:08

Giá vàng hôm nay 23/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:08)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:08: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

10:39: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với mốc trước, giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:11 sáng ngày 23/09/2026, thị trường vàng trong nước đồng loạt ghi nhận biến động tăng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 23/09/2026

  • SJC: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
  • DOJI HN và SG: Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 142.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+400.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
  • BTMH và BTMC VRTL: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 146.300.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 142.200.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.500.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC142.500.000145.500.000+600.000+600.000
DOJI HN142.500.000145.500.000+600.000+600.000
DOJI SG142.500.000145.500.000+600.000+600.000
BTMH142.300.000146.300.000+300.000+300.000
BTMC VRTL142.300.000146.300.000+300.000+300.000
BTMC SJC142.300.000145.500.000+400.000+600.000
Phú Quý SJC142.200.000145.500.000+300.000+600.000
PNJ TP.HCM142.500.000145.500.000+600.000+600.000
PNJ Hà Nội142.500.000145.500.000+600.000+600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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