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Giá vàng hôm nay 23/10/2026: SJC giảm còn 139 - 142 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn23/10/2026 13:47

Giá vàng SJC lúc 13:47 ngày 23/10/2026 niêm yết mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

10:47: SJC giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 23/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh lớn.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

  • SJC: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.800.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 137.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • BTMH và BTMC VRTL: Mua vào 137.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua (VNĐ)+/- Bán (VNĐ)
SJC139.000.000142.000.000-300.000-300.000
DOJI HN139.000.000142.000.000-300.000-300.000
DOJI SG139.000.000142.000.000-300.000-300.000
BTMH137.800.000141.800.000-300.000-300.000
BTMC VRTL137.800.000141.800.000-300.000-300.000
BTMC SJC137.800.000142.000.000-300.000-300.000
Phú Quý SJC138.000.000141.800.000-400.000-200.000
PNJ TP.HCM138.000.000141.000.000-400.000-400.000
PNJ Hà Nội138.000.000141.000.000-400.000-400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 23/10/2026: SJC giảm còn 139 - 142 triệu đồng/lượng
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