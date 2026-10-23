Giá vàng hôm nay 23/10/2026: SJC giảm về 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 10:47 ngày 23/10/2026: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,0 triệu đồng mua vào và 142,0 triệu đồng bán ra. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: SJC giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 23/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh lớn.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội) : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.800.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 141.800.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 137.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 137.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). BTMH và BTMC VRTL: Mua vào 137.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 139.000.000 142.000.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 139.000.000 142.000.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 139.000.000 142.000.000 -300.000 -300.000 BTMH 137.800.000 141.800.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 137.800.000 141.800.000 -300.000 -300.000 BTMC SJC 137.800.000 142.000.000 -300.000 -300.000 Phú Quý SJC 138.000.000 141.800.000 -400.000 -200.000 PNJ TP.HCM 138.000.000 141.000.000 -400.000 -400.000 PNJ Hà Nội 138.000.000 141.000.000 -400.000 -400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.