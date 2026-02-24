Về Báo Hà Tĩnh
Giá vàng hôm nay 24/2/2026: SJC tăng lên 184,6 triệu, nhẫn 9999 đồng loạt vượt 183 triệu, vàng thế giới tăng sát 5200 USD

Quốc Duẩn 24/02/2026 04:00

Giá vàng hôm nay 24/2/2026: Vàng miếng SJC tăng lên 184,6 triệu. Vàng nhẫn 9999 đồng loạt vượt 184 triệu bán ra. Vàng thế giới tăng sát 5200 USD

Mục lục

Giá vàng miếng SJC hôm nay 24/2/2026

Giá vàng miếng SJC hôm nay 24/2/2026 tại các thương hiệu vàng lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá, cụ thể.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng. DOJI vừa khai xuân mùng 7 Tết, ghi nhận mức tăng lớn nhất thị trường.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 182 – 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch 2,6 triệu đồng.

Tổng quan: Hôm nay 24/2, toàn bộ các thương hiệu lớn (SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý, Mi Hồng) đã đồng loạt niêm yết bán ra tại mức 184,6 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức tăng lớn nhất (5,6 triệu đồng) do vừa khai xuân và phải bắt kịp mặt bằng giá.

Giá vàng hôm nay 24/2/2026: SJC tăng lên 184,6 triệu, nhẫn 9999 đồng loạt vượt 183 triệu, vàng thế giới tăng sát 5200 USD

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 24/2/2026

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 có giá bán ra trên 183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu. Nhiều nơi niêm yết giá vàng nhẫn ngang bằng, thậm chí cao hơn giá vàng miếng SJC. Ngày Vía Thần Tài (26/2) chỉ còn 2 ngày, nhu cầu mua vàng nhẫn dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, tăng 5,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng. Đây là mức tăng lớn nhất trong phân khúc nhẫn 9999.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (Vàng Rồng Thăng Long 24K) tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng. Đây là mức giá nhẫn cao nhất thị trường và bằng đúng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 179,6 – 183,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhận xét: Tất cả các thương hiệu đều bán ra trên 183,6 triệu đồng/lượng. BTMC bán ra cao nhất 184,6 triệu, ngang giá vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn 9999 DOJI ghi nhận mức tăng mạnh nhất (+5,9 triệu). BTMH là nơi duy nhất bán ra dưới 184 triệu (183,6 triệu) nhưng vẫn tăng 2,6 triệu so với hôm qua. Ngày Vía Thần Tài (26/2) chỉ còn 2 ngày, giá vàng nhẫn có thể tiếp tục biến động mạnh.

Bảng giá vàng hôm nay 24/2/2026 mới nhất như sau:

Bảng giá vàng miếng SJC ngày 24/2/2026

Thương hiệu Mua vào
(triệu đ/lượng) 		Bán ra
(triệu đ/lượng) 		So với hôm qua
(nghìn đ/lượng) 		Chênh lệch
SJC181,6184,6+3.600 / +3.6003,0
DOJI181,6184,6+5.600 / +5.6003,0
PNJ181,6184,6+3.600 / +3.6003,0
Bảo Tín Minh Châu181,6184,6+3.600 / +3.6003,0
Bảo Tín Mạnh Hải181,6184,6+3.600 / +3.6003,0
Phú Quý181,6184,6+3.600 / +3.6003,0
Mi Hồng182,0184,6+1.500 / +1.6002,6

Bảng giá vàng nhẫn 9999 ngày 24/2/2026

Thương hiệu Loại sản phẩm Mua vào
(triệu đ/lượng) 		Bán ra
(triệu đ/lượng) 		So với hôm qua
(nghìn đ/lượng) 		Chênh lệch
BTMCNhẫn tròn trơn 999.9181,6184,6+2.100 / +2.1003,0
DOJINhẫn HTV 9999181,5184,5+5.900 / +5.9003,0
Phú QuýNhẫn tròn 999.9181,5184,5+3.500 / +3.5003,0
PNJNhẫn trơn 999.9181,2184,2+3.700 / +3.7003,0
SJCNhẫn 99,99% (1-5 chỉ)181,1184,1+3.600 / +3.6003,0
BTMHTrang sức 24K (999.9)179,6183,6+2.100 / +2.6004,0

Giá vàng thế giới hôm nay 24/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay tính đến 22h30 ngày 23/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.195,50 USD/ounce, tăng 89,60 USD/ounce (+1,75%) so với phiên trước. Biên độ dao động trong ngày từ 5.100,20 đến 5.204,40 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), giá vàng thế giới có giá khoảng 164,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC (bán ra 184,6 triệu đồng/lượng) đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Bảng so sánh giá vàng thế giới và trong nước ngày 24/2/2026

Chỉ số Giá trị
Giá vàng thế giới giao ngay (22h30 ngày 23/2)5.195,50 USD/ounce
Giá vàng thế giới (4h00 sáng 23/2)5.098,85 USD/ounce
Biến động trong ngày 23/2Tăng 89,60 USD (+1,75%)
Cao nhất phiên 23/25.204,40 USD/ounce
Tỷ giá USD Vietcombank (bán)26.200 VND/USD
Vàng thế giới quy đổi~164,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC bán ra184,6 triệu đồng/lượng
Chênh lệch SJC – Thế giới~20,4 triệu đồng/lượng
