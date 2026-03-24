Giá vàng hôm nay 24/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất

Giá vàng hôm nay 24/3/2026: Giá vàng miếng SJC tại SJC BTMC DOJI giảm 5 triệu đồng; vàng nhẫn giảm từ 5 đến 7,7 triệu đồng, vàng thế giới giảm hơn 100 USD

Cập nhật lúc 5h hôm nay 24/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 163–166 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, BTMC niêm yết ở ngưỡng 163–166 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 160,8–163,8 triệu đồng/lượng, giảm 7,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 163,5–166 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng giờ hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 4,9 đến 7,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ từ 4,9 đến 7,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 160,3–166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 162,8–165,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 160,3–163,7 triệu đồng/lượng, giảm 7,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – giảm 7,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng giờ ngày 23/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 163–166 triệu đồng/lượng, giảm 6,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 24/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng SJC hôm nay Ngày 24/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 163 166 ▼ 5000 ▼ 5000 Tập đoàn DOJI 160,8 163,8 ▼ 7200 ▼ 7200 Mi Hồng 163,5 166 ▼ 5500 ▼ 5000 PNJ 163 166 ▼ 5000 ▼ 5000 Bảo Tín Minh Châu 163 166 ▼ 5000 ▼ 5000 Bảo Tín Mạnh Hải 163 166 ▼ 5000 ▼ 5000 Phú Quý 163 166 ▼ 5000 ▼ 5000

Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 24/3/2026

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 160,3 163,7 ▼7700 ▼7300 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 162,8 165,8 ▼4900 ▼4900 Vàng nhẫn trơn BTMC 163 166 ▼6100 ▼6100 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 163 166 ▼5000 ▼5000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 163 166 ▼6100 ▼6100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 163 166 ▼5000 ▼5000

1. DOJI - Cập nhật: 24/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC – Bán lẻ 160,800 ▼7200K 163,800 ▼7200K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 160,300 ▼7700K 163,700 ▼7300K Nữ trang 9999 159,300 ▼7600K 163,200 ▼7700K Nữ trang 999 158,800 ▼7600K 162,700 ▼7700K Nữ trang 99 158,100 ▼7600K 162,500 ▼7700K

2. PNJ - Cập nhật: 24/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP.HCM – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Hà Nội – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Đà Nẵng – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Miền Tây – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Tây Nguyên – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Đông Nam Bộ – PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K

3. SJC - Cập nhật: 24/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K Vàng SJC 5 chỉ 163,000 ▼5000K 166,020 ▼5000K Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 163,000 ▼5000K 166,030 ▼5000K Vàng nhẫn SJC 99,99% — 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 162,800 ▼4900K 165,800 ▼4900K Vàng nhẫn SJC 99,99% — 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 162,800 ▼4900K 165,900 ▼4900K Nữ trang 99,99% 160,800 ▼4900K 164,300 ▼4900K Nữ trang 99% 156,173 ▼4851K 162,673 ▼4851K Nữ trang 68% 102,985 ▼3332K 111,885 ▼3332K Nữ trang 41,7% 59,770 ▼2043K 68,670 ▼2043K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 24/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4h00 hôm nay 24/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4368,8 USD/ounce, giảm 121,4 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.344 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 27,21 triệu đồng/lượng.

Ở góc độ phân tích thị trường, các chuyên gia nhận định giá vàng trong thời gian tới có thể còn biến động mạnh. Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng đợt giá vàng giảm trong tuần qua có thể là dấu hiệu của một bước ngoặt quan trọng. Diễn biến này mở ra khả năng thị trường bước vào một xu hướng giảm kéo dài trong nhiều tuần tới, thay vì chỉ là điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay vẫn cao hơn giá thế giới gần 30 triệu đồng/lượng, cho thấy khoảng cách lớn giữa hai thị trường.

Chênh lệch mua – bán tại các cửa hàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, khiến người mua chịu rủi ro lớn. Ngay khi giao dịch, nhà đầu tư đã phải gánh khoản lỗ từ mức chênh lệch này, đặc biệt trong bối cảnh giá thế giới còn biến động.

Các doanh nghiệp cũng thường điều chỉnh giá bán chậm hơn đà giảm của thế giới để bảo toàn lợi nhuận từ hàng tồn kho, khiến giá vàng trong nước duy trì ở mức cao.