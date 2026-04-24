Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 24/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 24/04/2026 10:04

Giá vàng hôm nay 24/4/2026: Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng; vàng nhẫn 9999 không đổi so với hôm qua. Giá vàng thế giới giảm 2,1 USD xuống dưới 4.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.700 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lúc 10h00 đạt 4.675,30 USD/ounce, giảm 16,50 USD, tương đương 0,35% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-04-24-2026_10_00_am.jpg

Giá vàng miếng SJC hôm nay 24/4/2026

Giá vàng hôm nay cho thấy vàng miếng SJC có xu hướng giảm nhẹ tại một số thương hiệu, với chênh lệch mua – bán phổ biến từ 2,5 đến 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại SJC niêm yết 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,73 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua – bán khoảng 2,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại DOJI giao dịch ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, chênh lệch mua – bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại PNJ ghi nhận 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giữ nguyên, chênh lệch mua – bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Phú Quý cũng ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm 500.000 đồng/lượng được ghi nhận ở cả hai chiều, chênh lệch duy trì 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch mua – bán ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Mi Hồng đạt 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua tăng 200.000 đồng/lượng, giá bán giữ nguyên, đưa chênh lệch xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 24/4/2026

Giá vàng hôm nay ở phân khúc vàng nhẫn cho thấy biên độ chênh lệch từ 2,6 đến 3,0 triệu đồng/lượng, phản ánh chi phí gia công và thương hiệu.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu đối với vàng nhẫn 9999 ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá không đổi, chênh lệch mua – bán là 3,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại DOJI niêm yết 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giữ nguyên, chênh lệch mua – bán là 3,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Phú Quý ghi nhận 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá ổn định, chênh lệch mua – bán duy trì 3,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại SJC đối với vàng nhẫn đạt 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169,1 triệu đồng/lượng bán ra. Giá không đổi, chênh lệch mua – bán khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại PNJ giao dịch ở mức 166,0 triệu đồng/lượng mua vào và 169,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giữ nguyên, chênh lệch mua – bán là 3,0 triệu đồng/lượng.

