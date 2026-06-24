Thị trường Giá vàng hôm nay 24/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Tư Giá vàng hôm nay 24/6 giảm mạnh, vàng miếng về 147 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn neo sát mốc này, thế giới lao gần 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 24/6/2026: Vàng miếng giảm mạnh, nhiều nơi mất tới 1,6 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h30 sáng 24/6, giá được tham chiếu theo mức chốt cuối chiều qua, khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt hạ 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, có nơi giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm trước.

Tại SJC, giá vàng miếng đang ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trước khi về vùng này, SJC đã giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên chiều 23/6. Chênh lệch mua vào - bán ra hiện duy trì 3,0 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng lùi về cùng mặt bằng với SJC, giao dịch ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá vàng miếng tại đây giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, khiến phần tăng trước đó bị thu hẹp đáng kể.

PNJ chốt giá đầu ngày 24/6 ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên chiều qua, thương hiệu này giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán ra rời xa vùng cao trước đó và quay về mốc phổ biến 147,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu khép lại phiên 23/6 với cùng mức giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Đến sáng 24/6, giá vàng miếng tại đây đứng ở 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng tạm giữ giá vàng miếng tại vùng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá bán ra tại thương hiệu này đã trở lại dưới mốc 148 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm nhẹ hơn nhóm trên nhưng vẫn quay về cùng vùng giá phổ biến. Giá vàng hôm nay 24/6/2026 tại Phú Quý ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên chiều 23/6, mỗi lượng vàng tại đây giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều, thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với mức giảm của SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Riêng Mi Hồng tiếp tục khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Giá vàng miếng SJC tại đây sáng 24/6 tạm ở mức 146,5 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra. So với phiên trước, giá tại Mi Hồng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, nhưng chiều mua vào vẫn cao hơn nhiều so với mức 144,0 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn khác.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 24/6/2026 đang phản ánh trạng thái thận trọng sau phiên giảm mạnh. Việc giá bán ra tại nhiều thương hiệu cùng về 147,0 triệu đồng/lượng cho thấy thị trường vàng miếng trong nước đã hạ nhiệt rõ rệt sau các phiên tăng trước đó.

Giá vàng hôm nay Ngày 24/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 -1600 -1600 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 -1600 -1600 Mi Hồng 145,7 147,7 -1500 -1500 PNJ 144,0 147,0 -1600 -1600 Bảo Tín Minh Châu 144,0 147,0 -1600 -1600 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 -1600 -1600 Phú Quý 144,0 147,0 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 24/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng 24K DOJI 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K

2. PNJ - Cập nhật: 24/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K

3. BTMC - Cập nhật: 24/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Bản vị vàng BTMC 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▼1400K 146,500

▼1400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,800

▼1400K 146,300

▼1400K

4. SJC - Cập nhật: 24/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▼1400K 147,000

▼1400K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▼1400K 147,020

▼1400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▼1400K 147,030

Giá vàng hôm nay 24/6/2026: Vàng nhẫn có nơi bán dưới 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/6/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 ghi nhận mặt bằng bán ra phổ biến quanh 147,0 triệu đồng/lượng, riêng SJC thấp hơn nhẹ khi lùi dưới mốc này.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang giao dịch ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là thương hiệu duy nhất trong nhóm được cập nhật có giá bán ra dưới 147 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào hiện ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 147,0 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng có cùng vùng giá, khi nhẫn tròn trơn 999,9 được mua vào 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang được giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội cũng giữ vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 quanh vùng cao, với giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 24/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn vẫn tập trung sát mốc 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch chủ yếu nằm ở chiều mua vào, dao động từ 143,5 đến 144,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/6/2026: Vàng miếng đứng thấp, SJC cao hơn thế giới 15,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/6/2026 ghi nhận vàng miếng trong nước tạm đứng ở vùng thấp sau phiên giảm mạnh chiều qua. Tại nhiều thương hiệu lớn, giá bán ra đang quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đến 04h00 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay còn 4.124,4 USD/ounce, giảm 66,2 USD/ounce so với phiên trước. Mức giảm này kéo vàng quốc tế lùi sát mốc 4.100 USD/ounce, chủ yếu do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.448 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện cao hơn thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên thứ Ba, giá vàng quốc tế chịu áp lực rõ rệt khi đồng USD tăng lên mức cao nhất hơn một năm. Đến 13h26 GMT, vàng giao ngay giảm 1,7%, xuống 4.118,73 USD/ounce; hợp đồng vàng tháng 8 tại Mỹ cũng mất 1,6%, còn 4.135,60 USD/ounce.

Áp lực lớn nhất đến từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Theo CME FedWatch, thị trường đang dự báo 86% khả năng Fed nâng lãi suất trước tháng 12, cao hơn mức 61% trước cuộc họp tuần trước. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn hơn do kim loại quý không tạo ra lợi suất.

Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt phần nào sau khi Mỹ miễn trừ một số lệnh trừng phạt với Iran trong 60 ngày, cùng lúc hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tăng trở lại. Giá dầu Brent giảm hơn 1% xuống 77,07 USD/thùng, nhưng yếu tố này chưa đủ giúp vàng thoát khỏi sức ép từ USD mạnh và kỳ vọng lãi suất cao.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo PCE của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên. Nếu đồng USD tiếp tục neo cao và kỳ vọng tăng lãi suất chưa giảm, vùng 4.100 USD/ounce có thể tiếp tục bị thử thách trong các phiên tới.