Thị trường Giá vàng hôm nay 24/7/2026: Vàng SJC bán ra mở đầu ngày ở mức 140 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 24/7/2026 cho thấy khoảng cách trong nước và thế giới nới lên 11,6 triệu đồng/lượng, sau khi vàng quốc tế giảm mạnh 85,21 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 24/7/2026 lúc 5h00 đang tạm giữ mặt bằng giá cuối ngày 23/7 do các doanh nghiệp chưa mở cửa giao dịch. Phiên trước chứng kiến giá vàng giảm sâu trên diện rộng, trong đó chiều mua vào mất tới 7 triệu đồng/lượng và giá bán phổ biến lùi về 140 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng chưa có biến động mới

Giá vàng miếng tại SJC hiện là 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên giao dịch trước, giá mua vào thấp hơn 7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 6 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày 22/7. Chênh lệch mua – bán đang ở mức 5 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng bắt đầu ngày mới với mức tham chiếu 135–140 triệu đồng/lượng. Việc giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên trước đã kéo khoảng cách hai chiều lên 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mỗi lượng vàng miếng sáng 24/7 đang được doanh nghiệp mua lại với giá 135 triệu đồng và bán ra 140 triệu đồng. So với đầu phiên 23/7, hai mức giá hiện thấp hơn lần lượt 7 triệu đồng và 6 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu đang áp dụng giá tham chiếu 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức giảm trong phiên liền trước cũng đạt 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá mua vàng miếng tại Phú Quý hiện là 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu phiên trước 6,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán, doanh nghiệp giảm 6 triệu đồng/lượng và đang giữ giá 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều là 5 triệu đồng/lượng.

PNJ chưa đưa ra điều chỉnh mới vào lúc 5h00. Doanh nghiệp đang tham chiếu giá vàng miếng ở mức 135–140 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên 23/7.

Riêng Mi Hồng đang giữ vùng giá 136–138 triệu đồng/lượng. Mặc dù hai chiều cùng giảm 5 triệu đồng/lượng trong phiên trước, doanh nghiệp vẫn có giá mua vào cao nhất và giá bán ra thấp nhất trong nhóm khảo sát. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 24/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,0 140,0 -7000 -6000 Tập đoàn DOJI 135,0 140,0 -7000 -6000 Mi Hồng 136,0 138,5 -5000 -5000 PNJ 135,0 140,0 -5000 -6000 Bảo Tín Minh Châu 135,0 140,0 -7000 -6000 Bảo Tín Mạnh Hải 135,0 140,0 -7000 -6000 Phú Quý 135,0 140,0 -6500 -6000

1. SJC - Cập nhật: 24/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134.000.000

▼ 7.000.000 139.000.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 135.000.000

▼ 7.000.000 140.020.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135.000.000

▼ 7.000.000 140.030.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134.000.000

▼ 7.000.000 139.100.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.000.000

▼ 7.000.000 137.000.000

▼ 6.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.643.564

▼ 5.940.594 135.643.564

▼ 5.940.594 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 93.110.276

▼ 4.500.450 102.910.276

▼ 4.500.450 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.928.357

▼ 3.660.366 83.728.357

▼ 3.660.366 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.228.987

▼ 3.498.350 80.028.987

▼ 3.498.350

2. PNJ - Cập nhật: 24/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 TPHCM PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 TPHCM SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Hà Nội PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Đà Nẵng PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Đà Nẵng SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Miền Tây PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Miền Tây SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Tây Nguyên PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Tây Nguyên SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Đông Nam Bộ SJC 135.000.000

▼ 7.000.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 135.000.000

▼ 5.000.000 140.000.000

▼ 5.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 133.500.000

▼ 4.500.000 138.500.000

▼ 4.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 133.360.000

▼ 4.500.000 138.360.000

▼ 4.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 130.920.000

▼ 4.450.000 137.120.000

▼ 4.450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 120.670.000

▼ 4.120.000 126.870.000

▼ 4.120.000

3. Phú Quý - Cập nhật: 24/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 6.500.000 140.000.000

▼ 6.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.000.000

▼ 6.500.000 140.000.000

▼ 5.000.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.900.000

▼ 6.500.000 139.900.000

▼ 5.000.000 Vàng trang sức 999.9 133.500.000

▼ 5.500.000 138.500.000

▼ 5.500.000 Vàng trang sức 999 133.400.000

▼ 5.500.000 138.400.000

▼ 5.500.000 Vàng trang sức 99 132.165.000

▼ 5.445.000 137.115.000

▼ 5.445.000 Vàng trang sức 98 130.830.000

▼ 5.390.000 135.730.000

▼ 5.390.000 Vàng 999.9 phi SJC 128.500.000

▼ 2.500.000 0

±0

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 24/7/2026 5:30

BTMC tiếp tục dẫn đầu giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn hôm nay 24/7/2026 chưa có biến động mới vào đầu ngày. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu với giá bán hơn 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua tại SJC chỉ ở mức 134 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn 9999 tại SJC đang được mua vào với giá 134 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán là 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 135–139,5 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua lại 4,5 triệu đồng cho mỗi lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều cũng đạt 4,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu hiện được thu mua với giá 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Đây là mặt bằng cao nhất trong nhóm, dù mức chênh chỉ là 3,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 ở mức 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được duy trì trong vùng 135–140 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán tương ứng 5 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/7/2026 lùi về 4.047,3 USD/ounce

Cập nhật lúc 5h00 ngày 24/7/2026, giá vàng thế giới giảm xuống còn 4.047,3 USD/ounce. So với phiên trước, kim loại quý mất 85,21 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,06%.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.309 đồng/USD, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng, chưa bao gồm thuế và phí. Giá bán vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn mức quy đổi quốc tế khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Các tín hiệu kỹ thuật bất lợi đã xuất hiện từ tháng 3 với mô hình nến nhấn chìm giảm trên biểu đồ tháng. Mô hình này cho thấy bên bán chiếm ưu thế và nhanh chóng xóa bỏ mức tăng của tháng trước đó.

Áp lực giảm rõ hơn trong tháng 6, khi vàng đánh mất đường trung bình 10 tháng và rơi xuống 3.942 USD/ounce. Mức đáy này thấp hơn gần 30% so với kỷ lục 5.594 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 1.

Sau nhịp hồi trong tháng 7, hai vùng giá 3.821 USD và 3.702 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ đáng chú ý. Việc phá vỡ các ngưỡng này có thể mở ra khả năng giá vàng giảm sâu hơn về 3.255 USD/ounce.

Để lấy lại xu hướng tích cực trong dài hạn, vàng cần chinh phục mốc 4.453 USD/ounce, tương ứng đường trung bình 10 tháng hiện nay.