Giá vàng hôm nay 24/09/2026: SJC giảm 1,1 triệu, về mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC lúc 10:39 ngày 24/09/2026 niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:11 sáng ngày 24/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Mức giảm dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI đồng loạt giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên hôm trước, niêm yết ở mức 141.900.000 đồng/lượng mua vào và 144.900.000 đồng/lượng bán ra.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 24/09/2026

SJC : Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng). Phú Quý SJC: Mua vào 141.700.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 141.900.000 144.900.000 -600.000 -600.000 DOJI HN 141.900.000 144.900.000 -600.000 -600.000 DOJI SG 141.900.000 144.900.000 -600.000 -600.000 BTMH 141.800.000 145.800.000 -500.000 -500.000 BTMC VRTL 141.800.000 145.800.000 -500.000 -500.000 BTMC SJC 141.800.000 144.900.000 -500.000 -600.000 Phú Quý SJC 141.700.000 144.900.000 -500.000 -600.000 PNJ TP.HCM 141.900.000 144.900.000 -600.000 -600.000 PNJ Hà Nội 141.900.000 144.900.000 -600.000 -600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.