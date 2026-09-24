Giá vàng hôm nay 24/09/2026: SJC giảm về mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngày 24/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:09)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.
10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:11 sáng ngày 24/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Mức giảm dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI đồng loạt giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên hôm trước, niêm yết ở mức 141.900.000 đồng/lượng mua vào và 144.900.000 đồng/lượng bán ra.
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 24/09/2026
- SJC: Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 141.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 141.700.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 144.900.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại / Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.900.000
|144.900.000
|-600.000
|-600.000
|DOJI HN
|141.900.000
|144.900.000
|-600.000
|-600.000
|DOJI SG
|141.900.000
|144.900.000
|-600.000
|-600.000
|BTMH
|141.800.000
|145.800.000
|-500.000
|-500.000
|BTMC VRTL
|141.800.000
|145.800.000
|-500.000
|-500.000
|BTMC SJC
|141.800.000
|144.900.000
|-500.000
|-600.000
|Phú Quý SJC
|141.700.000
|144.900.000
|-500.000
|-600.000
|PNJ TP.HCM
|141.900.000
|144.900.000
|-600.000
|-600.000
|PNJ Hà Nội
|141.900.000
|144.900.000
|-600.000
|-600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.