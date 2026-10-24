Giá vàng hôm nay 24/10/2026: SJC giảm xuống 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng Giá vàng ngày 24/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Lúc 10:47, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 24/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại nhiều đơn vị kinh doanh lớn so với hôm qua. Cụ thể, giá vàng miếng SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay

Trái ngược với đà giảm của các thương hiệu trên, hệ thống DOJI và PNJ tại cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên trước đó, không có thay đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (VRTL) : Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (SJC) : Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). BTMH : Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 137.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 137.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 137.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 138.700.000 141.700.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 139.000.000 142.000.000 0 0 DOJI SG 139.000.000 142.000.000 0 0 BTMH 137.100.000 141.100.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 137.100.000 141.100.000 -300.000 -300.000 BTMC SJC 137.100.000 141.700.000 -300.000 -300.000 Phú Qúy SJC 137.700.000 141.700.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 138.000.000 141.000.000 0 0 PNJ Hà Nội 138.000.000 141.000.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.