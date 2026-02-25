Thị trường Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước trên 184 triệu Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Vàng miếng SJC đi ngang ở mức 184,6 triệu. Giá vàng nhẫn BTMC tăng lên 184,8 triệu. Giá vàng thế giới giảm còn 5149 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 25/2/2026

Giá vàng hôm nay 25/2/2026, vàng miếng SJC trong nước đi ngang so với phiên trước. Nhu cầu mua vàng trước ngày Vía Thần Tài vẫn ở mức cao nhưng nguồn cung đã ổn định hơn so với phiên đầu tuần.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 182,1–184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 25/2/2026

Trái với vàng miếng đi ngang, giá vàng nhẫn 9999 ngày 25/2 tăng nhẹ từ 100 đến 400 nghìn đồng/lượng. Ngày Vía Thần Tài (26/2) chỉ còn 1 ngày, nhu cầu mua vàng nhẫn cầu may đẩy giá tăng trên diện rộng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 179,8-183,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3,9 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

181,6 184,6

- - Tập đoàn DOJI

181,6

184,6

-

- Mi Hồng

182,1 184,6

+100 - PNJ

181,6

184,6

- - Bảo Tín Minh Châu

181,6

184,6

- -

Bảo Tín Mạnh Hải 181,6 184,6 - - Phú Quý 181,6 184,6

- -

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 25/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,6 184,6

+100 +100 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,1 184,1 - - Vàng nhẫn trơn BTMC

181,8

184,8

+200

+200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,6 184,6

+100 +100 Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải

179,8

183,7

+200 +100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,6

184,6

+400 +400

1. DOJI - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,60 184,60 Kim TT/AVPL 181,65 184,70 NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,60 ▲100K 184,60 ▲100K Nguyên Liệu 99.99 175,60 ▲100K 177,60 ▲100K Nguyên Liệu 99.9 175,10 ▲100K 177,10 ▲100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,10 ▲100K 184,10 ▲100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,60 ▲100K 183,60 ▲100K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,90 ▲100K 183,40 ▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K Hà Nội - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K Đà Nẵng - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K Miền Tây - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K Tây Nguyên - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K Đông Nam Bộ - PNJ 181,600 ▲400K 184,600 ▲400K

3. SJC - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 181,600 184,600 Vàng SJC 5 chỉ 181,600 184,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 181,600 184,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 181,100 184,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 181,100 184,200 Nữ trang 99,99% 179,100 182,600 Nữ trang 99% 174,292 180,792 Nữ trang 68% 115,430 124,330 Nữ trang 41,7% 67,401 76,301

Giá vàng thế giới hôm nay 25/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 25/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.149,58 USD/ounce, giảm 51,71 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.305 VND/USD), vàng thế giới có giá 161,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,03 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng thế giới dao động trong biên độ rộng nhưng giữ dưới mốc 5.200 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, giá rơi về sát mốc 5.100 USD/ounce, thấp hơn khoảng 140 USD/ounce so với đỉnh thiết lập trước đó.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc đến từ làn sóng chốt lời quy mô lớn của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng. Cùng lúc, đồng USD tăng giá mạnh đã tạo thêm áp lực lên kim loại quý. Chỉ số đồng USD (DXY) tăng lên khoảng 97,9 điểm, tiến gần mốc 98 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.