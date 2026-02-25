Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước trên 184 triệu
Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Vàng miếng SJC đi ngang ở mức 184,6 triệu. Giá vàng nhẫn BTMC tăng lên 184,8 triệu. Giá vàng thế giới giảm còn 5149 USD
Giá vàng miếng SJC hôm nay 25/2/2026
Giá vàng hôm nay 25/2/2026, vàng miếng SJC trong nước đi ngang so với phiên trước. Nhu cầu mua vàng trước ngày Vía Thần Tài vẫn ở mức cao nhưng nguồn cung đã ổn định hơn so với phiên đầu tuần.
Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 182,1–184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 25/2/2026
Trái với vàng miếng đi ngang, giá vàng nhẫn 9999 ngày 25/2 tăng nhẹ từ 100 đến 400 nghìn đồng/lượng. Ngày Vía Thần Tài (26/2) chỉ còn 1 ngày, nhu cầu mua vàng nhẫn cầu may đẩy giá tăng trên diện rộng.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.
Nhẫn tròn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.
Giá vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 179,8-183,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3,9 triệu đồng.
Bảng giá vàng hôm nay 25/2/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 25/2/2026
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|181,6
|184,6
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|181,6
|184,6
|-
|-
|Mi Hồng
|182,1
|184,6
|+100
|-
|PNJ
|181,6
|184,6
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|181,6
|184,6
|-
|-
|Bảo Tín Mạnh Hải
|181,6
|184,6
|-
|-
|Phú Quý
|181,6
|184,6
|-
|-
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 25/2/2026
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|181,6
|184,6
|+100
|+100
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|181,1
|184,1
|-
|-
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|181,8
|184,8
|+200
|+200
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|181,6
|184,6
|+100
|+100
|Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải
|179,8
|183,7
|+200
|+100
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|181,6
|184,6
|+400
|+400
|1. DOJI - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|181,60
|184,60
|Kim TT/AVPL
|181,65
|184,70
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|181,60 ▲100K
|184,60 ▲100K
|Nguyên Liệu 99.99
|175,60 ▲100K
|177,60 ▲100K
|Nguyên Liệu 99.9
|175,10 ▲100K
|177,10 ▲100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|180,10 ▲100K
|184,10 ▲100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|179,60 ▲100K
|183,60 ▲100K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|178,90 ▲100K
|183,40 ▲100K
|2. PNJ - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|Hà Nội - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|Đà Nẵng - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|Miền Tây - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|Tây Nguyên - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|181,600 ▲400K
|184,600 ▲400K
|3. SJC - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181,600
|184,600
|Vàng SJC 5 chỉ
|181,600
|184,620
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|181,600
|184,630
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|181,100
|184,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|181,100
|184,200
|Nữ trang 99,99%
|179,100
|182,600
|Nữ trang 99%
|174,292
|180,792
|Nữ trang 68%
|115,430
|124,330
|Nữ trang 41,7%
|67,401
|76,301
Giá vàng thế giới hôm nay 25/2/2026
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 25/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.149,58 USD/ounce, giảm 51,71 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.305 VND/USD), vàng thế giới có giá 161,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,03 triệu đồng/lượng.
Phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng thế giới dao động trong biên độ rộng nhưng giữ dưới mốc 5.200 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, giá rơi về sát mốc 5.100 USD/ounce, thấp hơn khoảng 140 USD/ounce so với đỉnh thiết lập trước đó.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc đến từ làn sóng chốt lời quy mô lớn của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng. Cùng lúc, đồng USD tăng giá mạnh đã tạo thêm áp lực lên kim loại quý. Chỉ số đồng USD (DXY) tăng lên khoảng 97,9 điểm, tiến gần mốc 98 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.