Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước trên 184 triệu

Quốc Duẩn 25/02/2026 04:00

Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Vàng miếng SJC đi ngang ở mức 184,6 triệu. Giá vàng nhẫn BTMC tăng lên 184,8 triệu. Giá vàng thế giới giảm còn 5149 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 25/2/2026

Giá vàng hôm nay 25/2/2026, vàng miếng SJC trong nước đi ngang so với phiên trước. Nhu cầu mua vàng trước ngày Vía Thần Tài vẫn ở mức cao nhưng nguồn cung đã ổn định hơn so với phiên đầu tuần.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 182,1–184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Giá vàng SJC đi ngang ở 184,6 triệu, nhẫn PNJ tăng lên ngang giá vàng miếng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 25/2/2026

Trái với vàng miếng đi ngang, giá vàng nhẫn 9999 ngày 25/2 tăng nhẹ từ 100 đến 400 nghìn đồng/lượng. Ngày Vía Thần Tài (26/2) chỉ còn 1 ngày, nhu cầu mua vàng nhẫn cầu may đẩy giá tăng trên diện rộng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn trơn 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 179,8-183,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3,9 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 25/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
181,6184,6
--
Tập đoàn DOJI
181,6
184,6
-
-
Mi Hồng
182,1184,6
+100-
PNJ
181,6
184,6
--
Bảo Tín Minh Châu
181,6
184,6
--
Bảo Tín Mạnh Hải181,6184,6--
Phú Quý181,6184,6
--
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 25/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
181,6184,6
+100+100
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ181,1184,1--
Vàng nhẫn trơn BTMC
181,8
184,8
+200
+200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
181,6184,6
+100+100
Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải
179,8
183,7
+200+100
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
181,6
184,6
+400+400
1. DOJI - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ181,60184,60
Kim TT/AVPL181,65184,70
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG181,60 ▲100K184,60 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99175,60 ▲100K177,60 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9175,10 ▲100K177,10 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,10 ▲100K184,10 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,60 ▲100K183,60 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,90 ▲100K183,40 ▲100K
2. PNJ - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ181,600 ▲400K184,600 ▲400K
3. SJC - Cập nhật: 25/2/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG181,600184,600
Vàng SJC 5 chỉ181,600184,620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ181,600184,630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ181,100184,100
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ181,100184,200
Nữ trang 99,99%179,100182,600
Nữ trang 99%174,292180,792
Nữ trang 68%115,430124,330
Nữ trang 41,7%67,40176,301

Giá vàng thế giới hôm nay 25/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 25/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.149,58 USD/ounce, giảm 51,71 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.305 VND/USD), vàng thế giới có giá 161,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,03 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-02-24-2026_10_51_pm.png

Phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng thế giới dao động trong biên độ rộng nhưng giữ dưới mốc 5.200 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, giá rơi về sát mốc 5.100 USD/ounce, thấp hơn khoảng 140 USD/ounce so với đỉnh thiết lập trước đó.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng lao dốc đến từ làn sóng chốt lời quy mô lớn của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng nóng. Cùng lúc, đồng USD tăng giá mạnh đã tạo thêm áp lực lên kim loại quý. Chỉ số đồng USD (DXY) tăng lên khoảng 97,9 điểm, tiến gần mốc 98 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 25/2/2026: Giá vàng thế giới giảm, vàng trong nước trên 184 triệu
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO