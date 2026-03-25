Giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất Cập nhật giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI tăng lên 170,2 triệu; giá vàng nhẫn 24K BTMC lên mức 170,7 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI

Cập nhật lúc 4h30 hôm nay 25/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 167,2–170,2 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng từ 4,2 đến 6,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, BTMC niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cập nhật giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 4,9 đến 7,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 4,7 đến 6,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167–170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 167–170 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng giờ hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 167,7–170,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Ngày 25/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 167,2 170,2 +4.200 +4.200 Tập đoàn DOJI 167,2 170,2 +6.400 +6.400 Mi Hồng 168 170,2 +4.500 +4.200 PNJ 167,2 170,2 +4.200 +4.200 Bảo Tín Minh Châu 167,2 170,2 +4.200 +4.200 Bảo Tín Mạnh Hải 167,2 170,2 +4.200 +4.200 Phú Quý 167,2 170,2 +4.200 +4.200

Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 25/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 167,2 170,2 +6.900 +6.500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 167 170 +4.200 +4.200 Vàng nhẫn trơn BTMC 167,7 170,7 +4.700 +4.700 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 167,2 170,2 +4.200 +4.200 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 167,7 170,7 +4.700 +4.700 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 167 170 +4.000 +4.000

1. DOJI - Cập nhật: 25/3/2026 00:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC – Bán lẻ 167,200 ▲6400K 170,200 ▲6400K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 167,200 ▲6900K 170,200 ▲6500K Nữ trang 9999 164,000 ▲4700K 168,000 ▲4800K Nữ trang 999 163,500 ▲4700K 167,500 ▲4800K Nữ trang 99 162,800 ▲4700K 167,300 ▲4800K

2. PNJ - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP.HCM – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K Hà Nội – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K Đà Nẵng – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K Miền Tây – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K Tây Nguyên – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K Đông Nam Bộ – PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K

3. SJC - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 167,200 ▲4200K 170,200 ▲4200K Vàng SJC 5 chỉ 167,200 ▲4200K 170,220 ▲4200K Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 167,200 ▲4200K 170,230 ▲4200K Vàng nhẫn SJC 99,99% — 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167,000 ▲4200K 170,000 ▲4200K Vàng nhẫn SJC 99,99% — 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 167,000 ▲4200K 170,100 ▲4200K Nữ trang 99,99% 165,000 ▲4200K 168,500 ▲4200K Nữ trang 99% 160,331 ▲4158K 166,831 ▲4158K Nữ trang 68% 105,841 ▲2856K 114,741 ▲2856K Nữ trang 41,7% 61,521 ▲1751K 70,421 ▲1751K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 25/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4h00 hôm nay 25/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4409,8 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.364 VND/USD), vàng thế giới có giá 140,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 30 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch hiếm thấy. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ tăng mạnh, khiến giá vàng trong nước bị đẩy lên cao và khó bám sát diễn biến quốc tế.

Không khí mua bán tại các cửa hàng luôn nhộn nhịp, nhân viên làm việc liên tục để phục vụ khách. Việc mua vàng đã thuận lợi hơn khi không còn giới hạn số lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khách mua dưới 2 lượng có thể nhận ngay, trong khi các đơn lớn hơn được hẹn nhận vào ngày 9/4.

Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 170 – 171 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.