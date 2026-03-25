Giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất
Cập nhật giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI tăng lên 170,2 triệu; giá vàng nhẫn 24K BTMC lên mức 170,7 triệu
Cập nhật lúc 4h30 hôm nay 25/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 167,2–170,2 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng từ 4,2 đến 6,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, BTMC niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cập nhật giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 4,9 đến 7,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua
Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 4,7 đến 6,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167–170,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 167–170 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng giờ hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 167,7–170,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 25/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 25/3/2026
(Triệu đồng/lượng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Tập đoàn DOJI
|167,2
|170,2
|+6.400
|+6.400
|Mi Hồng
|168
|170,2
|+4.500
|+4.200
|PNJ
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Bảo Tín Minh Châu
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Bảo Tín Mạnh Hải
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Phú Quý
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 25/3/2026
(Triệu đồng/lượng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|167,2
|170,2
|+6.900
|+6.500
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|167
|170
|+4.200
|+4.200
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|167,7
|170,7
|+4.700
|+4.700
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|167,2
|170,2
|+4.200
|+4.200
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|167,7
|170,7
|+4.700
|+4.700
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|167
|170
|+4.000
|+4.000
|1. DOJI - Cập nhật: 25/3/2026 00:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC – Bán lẻ
|167,200 ▲6400K
|170,200 ▲6400K
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|167,200 ▲6900K
|170,200 ▲6500K
|Nữ trang 9999
|164,000 ▲4700K
|168,000 ▲4800K
|Nữ trang 999
|163,500 ▲4700K
|167,500 ▲4800K
|Nữ trang 99
|162,800 ▲4700K
|167,300 ▲4800K
|2. PNJ - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP.HCM – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|Hà Nội – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|Đà Nẵng – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|Miền Tây – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|Tây Nguyên – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|Đông Nam Bộ – PNJ
|167,000 ▲4000K
|170,000 ▲4000K
|3. SJC - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|167,200 ▲4200K
|170,200 ▲4200K
|Vàng SJC 5 chỉ
|167,200 ▲4200K
|170,220 ▲4200K
|Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|167,200 ▲4200K
|170,230 ▲4200K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% — 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|167,000 ▲4200K
|170,000 ▲4200K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% — 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|167,000 ▲4200K
|170,100 ▲4200K
|Nữ trang 99,99%
|165,000 ▲4200K
|168,500 ▲4200K
|Nữ trang 99%
|160,331 ▲4158K
|166,831 ▲4158K
|Nữ trang 68%
|105,841 ▲2856K
|114,741 ▲2856K
|Nữ trang 41,7%
|61,521 ▲1751K
|70,421 ▲1751K
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 25/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4h00 hôm nay 25/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4409,8 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.364 VND/USD), vàng thế giới có giá 140,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC 30 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 30 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch hiếm thấy. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ tăng mạnh, khiến giá vàng trong nước bị đẩy lên cao và khó bám sát diễn biến quốc tế.
Không khí mua bán tại các cửa hàng luôn nhộn nhịp, nhân viên làm việc liên tục để phục vụ khách. Việc mua vàng đã thuận lợi hơn khi không còn giới hạn số lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, khách mua dưới 2 lượng có thể nhận ngay, trong khi các đơn lớn hơn được hẹn nhận vào ngày 9/4.
Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 170 – 171 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.