Giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 25/03/2026 04:00

Cập nhật giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI tăng lên 170,2 triệu; giá vàng nhẫn 24K BTMC lên mức 170,7 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI

Cập nhật lúc 4h30 hôm nay 25/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 167,2–170,2 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng từ 4,2 đến 6,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, BTMC niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất

Cập nhật giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 4,9 đến 7,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 4,7 đến 6,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 167–170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 167–170 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng giờ hôm qua. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 167,7–170,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nayNgày 25/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội167,2170,2+4.200+4.200
Tập đoàn DOJI167,2170,2+6.400+6.400
Mi Hồng168170,2+4.500+4.200
PNJ167,2170,2+4.200+4.200
Bảo Tín Minh Châu167,2170,2+4.200+4.200
Bảo Tín Mạnh Hải167,2170,2+4.200+4.200
Phú Quý167,2170,2+4.200+4.200
Giá vàng nhẫn hôm nayNgày 25/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng167,2170,2+6.900+6.500
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ167170+4.200+4.200
Vàng nhẫn trơn BTMC167,7170,7+4.700+4.700
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999167,2170,2+4.200+4.200
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải167,7170,7+4.700+4.700
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ167170+4.000+4.000
1. DOJI - Cập nhật: 25/3/2026 00:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC – Bán lẻ167,200 ▲6400K170,200 ▲6400K
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng167,200 ▲6900K170,200 ▲6500K
Nữ trang 9999164,000 ▲4700K168,000 ▲4800K
Nữ trang 999163,500 ▲4700K167,500 ▲4800K
Nữ trang 99162,800 ▲4700K167,300 ▲4800K
2. PNJ - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP.HCM – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
Hà Nội – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
Đà Nẵng – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
Miền Tây – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
Tây Nguyên – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
Đông Nam Bộ – PNJ167,000 ▲4000K170,000 ▲4000K
3. SJC - Cập nhật: 25/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG167,200 ▲4200K170,200 ▲4200K
Vàng SJC 5 chỉ167,200 ▲4200K170,220 ▲4200K
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ167,200 ▲4200K170,230 ▲4200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% — 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ167,000 ▲4200K170,000 ▲4200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% — 0,5 chỉ, 0,3 chỉ167,000 ▲4200K170,100 ▲4200K
Nữ trang 99,99%165,000 ▲4200K168,500 ▲4200K
Nữ trang 99%160,331 ▲4158K166,831 ▲4158K
Nữ trang 68%105,841 ▲2856K114,741 ▲2856K
Nữ trang 41,7%61,521 ▲1751K70,421 ▲1751K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 25/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4h00 hôm nay 25/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4409,8 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.364 VND/USD), vàng thế giới có giá 140,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 30 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch hiếm thấy. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ tăng mạnh, khiến giá vàng trong nước bị đẩy lên cao và khó bám sát diễn biến quốc tế.

Không khí mua bán tại các cửa hàng luôn nhộn nhịp, nhân viên làm việc liên tục để phục vụ khách. Việc mua vàng đã thuận lợi hơn khi không còn giới hạn số lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khách mua dưới 2 lượng có thể nhận ngay, trong khi các đơn lớn hơn được hẹn nhận vào ngày 9/4.

Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 170 – 171 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.

              Giá vàng hôm nay 25/3/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI cập nhật sớm nhất
