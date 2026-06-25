Thị trường Giá vàng hôm nay 25/6/2026: Vàng 9999, SJC, vàng nhẫn và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 25/6/2026 lao dốc sát về 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước ghi nhận vàng BTMC đang có giá thấp nhất, vàng nhẫn lùi dưới 147 triệu.

Giá vàng hôm nay 25/6/2026 rơi sát mốc 4.000 USD/ounce, chênh vàng SJC gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/6/2026 trên thị trường thế giới giảm mạnh sau phiên mất hơn 2%, lùi sát vùng tâm lý 4.000 USD/ounce và kéo rộng khoảng cách với vàng miếng trong nước.

Tính đến 5h30 ngày 25/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay còn 4.016,1 USD/ounce, giảm 93,3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank 26.451 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Giá vàng hôm nay 25/6/2026 rơi sát mốc 4.000 USD/ounce, chênh vàng SJC gần 19 triệu đồng/lượng

Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC cùng thời điểm vẫn giao dịch quanh 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Với mức này, vàng SJC cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,9 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch trong - ngoài nước vẫn neo ở vùng rất lớn.

Áp lực giảm của vàng thế giới đến từ đồng USD mạnh lên, khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không sinh lãi.

Thị trường còn chịu ảnh hưởng từ tín hiệu cứng rắn của Fed sau cuộc họp chính sách gần nhất. Khả năng Mỹ giữ lãi suất cao, thậm chí nâng lãi suất trong năm nay, khiến dòng tiền đầu cơ vào vàng thận trọng hơn. Các lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng tại Iran cũng làm diễn biến giá vàng thêm khó đoán.

Theo chuyên gia Tai Wong, đồng USD leo lên mức cao nhất 13 tháng, kỳ vọng Fed tăng lãi suất và tâm lý dè dặt với kim loại quý đang tạo sức ép lớn lên giá vàng. Dù vậy, vùng dưới 3.900 USD/ounce vẫn được xem là hỗ trợ quan trọng. Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương cũng có thể giúp thị trường tránh một nhịp lao dốc quá sâu.

So với đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã mất hơn 1.500 USD/ounce. Đà đi xuống kéo dài khiến ING hạ dự báo, cho rằng vàng có thể đạt trung bình 4.300 USD/ounce trong quý III/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý IV/2026.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 25/6/2026 đang bước vào vùng thử thách quan trọng. Mốc 4.000 USD/ounce vừa là ngưỡng kỹ thuật, vừa là phép thử tâm lý với nhà đầu tư sau giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng hôm nay 25/6/2026: BTMC giảm sâu chiều mua, Mi Hồng bán ra thấp hơn nhóm lớn

Giá vàng hôm nay 25/6/2026 lúc 5h00 chưa ghi nhận biến động mới so với mức chốt chiều 24/6. Thị trường vàng miếng trong nước chủ yếu đi ngang, riêng chiều mua vào có sự phân hóa rõ hơn tại một số thương hiệu.

SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ nguyên mức chốt phiên trước. Cả bốn thương hiệu đều có giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá vàng tại nhóm này không thay đổi ở cả hai chiều, khiến chênh lệch mua - bán duy trì 3,0 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Thương hiệu này giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá thu mua xuống 142,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra vẫn giữ tại 147,0 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm sâu này, khoảng cách mua vào - bán ra tại BTMC nới rộng lên 4,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng điều chỉnh giảm nhưng mức độ nhẹ hơn. Giá mua vào lùi 300.000 đồng/lượng, về 143,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra không đổi ở 147,0 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại thương hiệu này tăng lên 3,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là điểm khác biệt ở chiều bán ra khi giảm cả hai chiều trong phiên trước. Giá mua vào hạ 500.000 đồng/lượng, xuống 144,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng, còn 146,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm thương hiệu lớn đang giữ quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 25/6/2026 tiếp tục ổn định sau phiên chiều 24/6. Giá bán ra tại đa số thương hiệu vẫn neo ở 147,0 triệu đồng/lượng, nhưng chiều mua vào phân hóa mạnh hơn khi BTMC giảm sâu, Phú Quý giảm nhẹ và Mi Hồng hạ giá ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay Ngày 25/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 144,5 146,5 - - PNJ 144,0 147,0 - - Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 - - Phú Quý 143,7 147,0 - -

1. DOJI - Cập nhật: 25/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

- 147,000

- Vàng 24K DOJI 144,000

- 147,000

-

2. PNJ - Cập nhật: 25/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

- 147,000

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

- 147,000

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3. BTMC - Cập nhật: 25/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

- 147,000

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

- 147,000

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

- 147,000

- Bản vị vàng BTMC 142,500

- 147,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,500

- 145,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

- 145,800

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4. SJC - Cập nhật: 25/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

- 147,000

- Vàng SJC 5 chỉ 144,000

- 147,020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

- 147,030

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Giá vàng hôm nay 25/6/2026: Vàng nhẫn nhiều thương hiệu xuống dưới 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/6/2026 lúc 5h00 được cập nhật theo mức chốt phiên chiều 24/6, ghi nhận nhiều sản phẩm vàng nhẫn 9999 đã lùi xuống dưới mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt phiên trước ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, vàng nhẫn SJC đã thấp hơn nhóm thương hiệu còn giữ giá bán quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cùng giữ giá bán ra tại mốc 147,0 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều có giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng, bán ra 147,0 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm vẫn neo ở vùng cao hơn so với các đơn vị đã giảm dưới 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có vùng giá thấp đáng chú ý trong nhóm vàng nhẫn 9999. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long chốt chiều mua vào ở 142,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chỉ còn 146,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 khép phiên 24/6 với giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Mức bán ra này thấp hơn mốc 147 triệu đồng/lượng, nằm giữa vùng giá của SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 25/6/2026 đối với vàng nhẫn 9999 chưa có biến động mới so với mức chốt chiều qua. SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đã có giá bán ra dưới 147 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI vẫn giữ tại 147,0 triệu đồng/lượng.