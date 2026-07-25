Giá vàng hôm nay 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng so với lần cập nhật trước
Giá vàng SJC lúc 16:36 ngày 25/07/2026: mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng, tăng 2.000.000 đồng mua, 1.000.000 đồng bán so với mốc trước. (Cập nhật lúc 16:36)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:36: Lúc 16:36, giá SJC tăng 2.000.000 đồng mua và 1.000.000 đồng bán so với lần cập nhật trước, lên 137.500.000-141.500.000 đồng/lượng.
15:06: SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán; hiện lần lượt 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.
13:36: SJC tăng 2.000.000 đồng chiều mua và 1.000.000 đồng chiều bán, lên 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng lúc 13:36.
12:06: SJC tăng 2.000.000 đồng giá mua và 1.000.000 đồng giá bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 137.500.000–141.500.000 đồng/lượng.
10:36: Giá vàng SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 137.500.000-141.500.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:14 sáng 25/07/2026. So với hôm qua, các thương hiệu trong bảng đều tăng hoặc đi ngang; mức tăng giá mua cao nhất là 2.500.000 tại Phú Qúy SJC, còn BTMH giữ nguyên cả hai chiều.
Ở chiều bán, Phú Qúy SJC tăng 1.500.000. BTMC VRTL tăng 50.000 ở cả giá mua và giá bán, là mức thay đổi thấp nhất trong các dòng có điều chỉnh.
Điểm nhanh lúc 09:14
- Phú Qúy SJC: mua 137.500.000, tăng 2.500.000; bán 141.500.000, tăng 1.500.000.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC: cùng mua 137.500.000, tăng 2.000.000; bán 141.500.000, tăng 1.000.000.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.200.000, tăng 700.000; bán 141.200.000, tăng 700.000.
- BTMC VRTL: mua 138.900.000, tăng 50.000; bán 142.700.000, tăng 50.000.
- BTMH: mua 138.800.000 và bán 142.600.000, không thay đổi so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại hoặc thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|Chênh lệch mua
|Chênh lệch bán
|SJC
|137.500.000
|141.500.000
|+2.000.000
|+1.000.000
|DOJI HN
|137.500.000
|141.500.000
|+2.000.000
|+1.000.000
|DOJI SG
|137.500.000
|141.500.000
|+2.000.000
|+1.000.000
|BTMH
|138.800.000
|142.600.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|138.900.000
|142.700.000
|+50.000
|+50.000
|BTMC SJC
|137.500.000
|141.500.000
|+2.000.000
|+1.000.000
|Phú Qúy SJC
|137.500.000
|141.500.000
|+2.500.000
|+1.500.000
|PNJ TP.HCM
|136.200.000
|141.200.000
|+700.000
|+700.000
|PNJ Hà Nội
|136.200.000
|141.200.000
|+700.000
|+700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.