Giá vàng hôm nay 25/09/2026: SJC 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật lúc 12:09 ngày 25/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:09)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:09: Lúc 12:09 ngày 25/09/2026, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

10:39: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước trong ngày.

Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 25/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên hôm qua. Đa số các đơn vị giữ nguyên giá niêm yết, với mức giá bán phổ biến ở ngưỡng 144.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Biến động điều chỉnh tăng trong phiên này chỉ xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, khi cả hai thương hiệu đồng loạt cộng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 25/09/2026

SJC : Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng). DOJI HN và DOJI SG : Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng). BTMH : Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng).

: Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng).

: Mua vào 141.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 145.900.000 đồng (+300.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng). PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 141.400.000 đồng (0 đồng), bán ra 144.400.000 đồng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI HN 141.400.000 144.400.000 0 0 DOJI SG 141.400.000 144.400.000 0 0 BTMH 141.900.000 145.900.000 +300.000 +300.000 BTMC VRTL 141.900.000 145.900.000 +300.000 +300.000 BTMC SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 Phú Quý SJC 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ TP.HCM 141.400.000 144.400.000 0 0 PNJ Hà Nội 141.400.000 144.400.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.