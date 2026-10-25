Giá vàng hôm nay 25/10/2026: SJC 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật trưa 25/10/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết chiều mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Lúc 12:17, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

10:47: Lúc 10:47 ngày 25/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Vào lúc 09:18 sáng ngày 25/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi toàn bộ các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện thuộc về hệ thống DOJI ở mốc 142.000.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp nhất ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu ở mức 137.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

SJC : mua vào 138.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 138.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0). DOJI Hà Nội : mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0). DOJI TP.HCM : mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : mua vào 137.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 137.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long) : mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).

: mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Mạnh Hải: mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 138.700.000 141.700.000 0 0 DOJI HN 139.000.000 142.000.000 0 0 DOJI SG 139.000.000 142.000.000 0 0 BTMH 137.100.000 141.100.000 0 0 BTMC VRTL 137.100.000 141.100.000 0 0 BTMC SJC 137.100.000 141.700.000 0 0 Phú Qúy SJC 137.700.000 141.700.000 0 0 PNJ TP.HCM 138.000.000 141.000.000 0 0 PNJ Hà Nội 138.000.000 141.000.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.