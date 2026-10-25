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Giá vàng hôm nay 25/10/2026: SJC 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn25/10/2026 12:17

Cập nhật trưa 25/10/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết chiều mua vào 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Lúc 12:17, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

10:47: Lúc 10:47 ngày 25/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Vào lúc 09:18 sáng ngày 25/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi toàn bộ các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện thuộc về hệ thống DOJI ở mốc 142.000.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp nhất ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu ở mức 137.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/10/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

  • SJC: mua vào 138.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI Hà Nội: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI TP.HCM: mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: mua vào 137.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long): mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Mạnh Hải: mua vào 137.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.100.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua+/- Bán
SJC138.700.000141.700.00000
DOJI HN139.000.000142.000.00000
DOJI SG139.000.000142.000.00000
BTMH137.100.000141.100.00000
BTMC VRTL137.100.000141.100.00000
BTMC SJC137.100.000141.700.00000
Phú Qúy SJC137.700.000141.700.00000
PNJ TP.HCM138.000.000141.000.00000
PNJ Hà Nội138.000.000141.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 25/10/2026: SJC 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang
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