Giá vàng hôm nay 26/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 26/4/2026: Tăng ở cả trong nước và quốc tế. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng từ 100.000 đến 800.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới tăng lên 4708,8 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên 4.708 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 6h00 hôm nay 26/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.708,8 USD/ounce, tăng 17 USD (0,36%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 19,13 triệu đồng/lượng
Nhu cầu mua vàng trên thị trường đang tăng trở lại rõ rệt, trong khi lượng người bán ra khá ít. Tại khu vực “phố vàng” Trần Nhân Tông, cảnh xếp hàng mua vàng đã xuất hiện trở lại khi giá chỉ nhích nhẹ sau nhiều ngày giảm sâu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư bắt đầu quay lại mua vào khi giá xuống thấp hơn trước.
Theo ghi nhận tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, lượng khách mua trong hai ngày gần đây tăng mạnh so với trước đó. Cửa hàng hiện bán vàng nhẫn không giới hạn số lượng, nhưng với khách mua từ 2 chỉ trở xuống thì có thể nhận vàng ngay, còn các giao dịch lớn hơn có thể phải chờ. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tích trữ vàng nhỏ lẻ đang tăng lên trong dân.
Tuy nhiên, những người mua vàng ở vùng giá cao trước đây vẫn đang chịu thua lỗ đáng kể. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, giá vàng đã giảm mạnh từ đỉnh lịch sử, khiến nhiều nhà đầu tư “đu đỉnh” có thể lỗ tới khoảng 25 triệu đồng mỗi lượng nếu tính cả chênh lệch mua – bán.
Giá vàng miếng trước đó từng đạt đỉnh khoảng 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Đến nay, mức giá này đã giảm khoảng 22,5 triệu đồng/lượng. Khi cộng thêm biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, khoản lỗ thực tế của người mua ở vùng đỉnh càng lớn hơn.
Phiên giao dịch hiện tại cũng là phiên cuối trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nên thị trường tạm thời chững lại và dự kiến sẽ sôi động trở lại từ ngày 28/4. Diễn biến trong nước vẫn bám sát xu hướng thế giới, khi giá vàng quốc tế tuần qua giảm hơn 2%, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Điều này tiếp tục tạo áp lực điều chỉnh lên giá vàng trong nước trong ngắn hạn.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 26/4/2026
Giá vàng miếng SJC sáng 26/4/2026 ghi nhận mức tăng đồng đều 800.000 đồng/lượng tại phần lớn thương hiệu. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào 166,3 triệu đồng/lượng và bán ra 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều là 2,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI đưa giá vàng miếng về 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng.
Phú Quý chỉ tăng nhẹ 100.000 đồng cả hai chiều, niêm yết giá vàng SJC ở 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.
PNJ thiết lập giá mua vàng SJC ở 165,8 triệu đồng/lượng, giá bán 168,8 triệu đồng/lượng, khoảng cách hai chiều lên tới 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên chiều mua tại 166,2 triệu đồng/lượng và tăng nhẹ 100.000 đồng chiều bán lên 168,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Mi Hồng chiều mua vào ở mức 167,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 26/4/2026
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 26/4/2026 tăng đồng loạt sau phiên hồi phục mạnh của thị trường thế giới. Mặt bằng giá vàng nhẫn mua vào tại các thương hiệu lớn đứng ở 165,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động 168,4 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng, cùng cộng thêm 100.000 đồng cả hai chiều. DOJI đưa giá vàng nhẫn 9999 lên 165,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 168,8 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 800.000 đồng cả hai phía.
Giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu PNJ cũng áp dụng mức điều chỉnh tương tự DOJI, niêm yết 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý theo nhịp thận trọng hơn khi chỉ tăng 100.000 đồng cả hai chiều và đặt giá vàng nhẫn 9999 ở 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC niêm yết chiều bán ở 168,4 triệu đồng/lượng, chiều mua là 165,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều chỉ 2,6 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật hôm nay 26/4/2026 (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
|Giá vàng hôm nay
| Ngày 26/4/2026
(Triệu đồng)
| Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|166,3
|168,8
|+800
|+800
|Tập đoàn DOJI
|166,3
|168,8
|+800
|+800
|PNJ
|165,8
|168,8
|+800
|+800
|Phú Quý
|166,3
|168,8
|+100
|+100
|Bảo Tín Mạnh Hải
|166,7
|168,8
|+800
|+800
|Bảo Tín Minh Châu
|166,2
|168,8
|-
|+100
|Mi Hồng
|167,3
|168,8
|+1100
|+800
|1. DOJI - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng SJC DOJI HCM
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng
|165,800 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng 24K DOJI
|163,400 ▲800K
|167,400 ▲800K
|2. PNJ - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC 999.9 PNJ
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|165,800 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|165,800 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|165,800 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|165,800 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng nữ trang 999.9 PNJ
|163,500
|167,500
|Vàng nữ trang 999 PNJ
|163,330
|167,330
|Vàng nữ trang 9920 PNJ
|159,960
|166,160
|Vàng nữ trang 99 PNJ
|159,630
|165,830
|Vàng 916 (22K)
|147,230
|153,430
|Vàng 750 (18K)
|116,730
|125,630
|Vàng 680 (16.3K)
|105,000
|113,900
|Vàng 650 (15.6K)
|99,980
|108,880
|Vàng 610 (14.6K)
|93,280
|102,180
|Vàng 585 (14K)
|89,090
|97,990
|Vàng 416 (10K)
|60,780
|69,680
|Vàng 375 (9K)
|53,910
|62,810
|Vàng 333 (8K)
|46,880
|55,780
|3. BTMC - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|166,200
|168,800 ▲100K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|165,800 ▲100K
|168,800 ▲100K
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|165,800 ▲100K
|168,800 ▲100K
|Bản vị vàng BTMC
|165,800 ▲100K
|168,800 ▲100K
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|163,800 ▲100K
|167,800 ▲100K
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|163,600 ▲100K
|167,600 ▲100K
|4. SJC - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 lượng
|166,300 ▲800K
|168,800 ▲800K
|Vàng SJC 5 chỉ
|166,300 ▲800K
|168,820 ▲800K
|Vàng SJC 1 chỉ
|166,300 ▲800K
|168,830 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ
|165,800 ▲800K
|168,300 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ
|165,800 ▲800K
|168,400 ▲800K
|Nữ trang 99,99%
|163,800 ▲800K
|166,800 ▲800K
|Nữ trang 99%
|158,649 ▲793K
|165,149 ▲793K
|Nữ trang 75%
|116,363 ▲601K
|125,263 ▲601K
|Nữ trang 68%
|104,685 ▲544K
|113,585 ▲544K
|Nữ trang 61%
|93,008 ▲488K
|101,908 ▲488K
|Nữ trang 58.3%
|88,504 ▲466K
|97,404 ▲466K
|Nữ trang 41.7%
|60,813 ▲334K
|69,713 ▲334K