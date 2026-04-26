Thị trường Giá vàng hôm nay 26/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 26/4/2026: Tăng ở cả trong nước và quốc tế. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng từ 100.000 đến 800.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới tăng lên 4708,8 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 6h00 hôm nay 26/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.708,8 USD/ounce, tăng 17 USD (0,36%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 19,13 triệu đồng/lượng

Nhu cầu mua vàng trên thị trường đang tăng trở lại rõ rệt, trong khi lượng người bán ra khá ít. Tại khu vực “phố vàng” Trần Nhân Tông, cảnh xếp hàng mua vàng đã xuất hiện trở lại khi giá chỉ nhích nhẹ sau nhiều ngày giảm sâu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư bắt đầu quay lại mua vào khi giá xuống thấp hơn trước.

Theo ghi nhận tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, lượng khách mua trong hai ngày gần đây tăng mạnh so với trước đó. Cửa hàng hiện bán vàng nhẫn không giới hạn số lượng, nhưng với khách mua từ 2 chỉ trở xuống thì có thể nhận vàng ngay, còn các giao dịch lớn hơn có thể phải chờ. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tích trữ vàng nhỏ lẻ đang tăng lên trong dân.

Tuy nhiên, những người mua vàng ở vùng giá cao trước đây vẫn đang chịu thua lỗ đáng kể. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, giá vàng đã giảm mạnh từ đỉnh lịch sử, khiến nhiều nhà đầu tư “đu đỉnh” có thể lỗ tới khoảng 25 triệu đồng mỗi lượng nếu tính cả chênh lệch mua – bán.

Giá vàng miếng trước đó từng đạt đỉnh khoảng 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Đến nay, mức giá này đã giảm khoảng 22,5 triệu đồng/lượng. Khi cộng thêm biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, khoản lỗ thực tế của người mua ở vùng đỉnh càng lớn hơn.

Phiên giao dịch hiện tại cũng là phiên cuối trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nên thị trường tạm thời chững lại và dự kiến sẽ sôi động trở lại từ ngày 28/4. Diễn biến trong nước vẫn bám sát xu hướng thế giới, khi giá vàng quốc tế tuần qua giảm hơn 2%, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Điều này tiếp tục tạo áp lực điều chỉnh lên giá vàng trong nước trong ngắn hạn.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 26/4/2026

Giá vàng miếng SJC sáng 26/4/2026 ghi nhận mức tăng đồng đều 800.000 đồng/lượng tại phần lớn thương hiệu. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào 166,3 triệu đồng/lượng và bán ra 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI đưa giá vàng miếng về 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng.

Phú Quý chỉ tăng nhẹ 100.000 đồng cả hai chiều, niêm yết giá vàng SJC ở 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

PNJ thiết lập giá mua vàng SJC ở 165,8 triệu đồng/lượng, giá bán 168,8 triệu đồng/lượng, khoảng cách hai chiều lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên chiều mua tại 166,2 triệu đồng/lượng và tăng nhẹ 100.000 đồng chiều bán lên 168,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Mi Hồng chiều mua vào ở mức 167,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 168,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 26/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 26/4/2026 tăng đồng loạt sau phiên hồi phục mạnh của thị trường thế giới. Mặt bằng giá vàng nhẫn mua vào tại các thương hiệu lớn đứng ở 165,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dao động 168,4 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng, cùng cộng thêm 100.000 đồng cả hai chiều. DOJI đưa giá vàng nhẫn 9999 lên 165,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 168,8 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 800.000 đồng cả hai phía.

Giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu PNJ cũng áp dụng mức điều chỉnh tương tự DOJI, niêm yết 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý theo nhịp thận trọng hơn khi chỉ tăng 100.000 đồng cả hai chiều và đặt giá vàng nhẫn 9999 ở 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC niêm yết chiều bán ở 168,4 triệu đồng/lượng, chiều mua là 165,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch hai chiều chỉ 2,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật hôm nay 26/4/2026 (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 166,3 168,8 +800 +800 Tập đoàn DOJI 166,3 168,8 +800 +800 PNJ 165,8 168,8 +800 +800 Phú Quý 166,3 168,8 +100 +100 Bảo Tín Mạnh Hải 166,7 168,8 +800 +800 Bảo Tín Minh Châu 166,2 168,8 - +100 Mi Hồng 167,3 168,8 +1100 +800

1. DOJI - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng SJC DOJI HCM 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 165,800 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng 24K DOJI 163,400 ▲800K 167,400 ▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 166,300 ▲800K 168,800 ▲800K Nhẫn trơn PNJ 999.9 165,800 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng Kim Bảo 999.9 165,800 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 165,800 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 165,800 ▲800K 168,800 ▲800K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 163,500 167,500 Vàng nữ trang 999 PNJ 163,330 167,330 Vàng nữ trang 9920 PNJ 159,960 166,160 Vàng nữ trang 99 PNJ 159,630 165,830 Vàng 916 (22K) 147,230 153,430 Vàng 750 (18K) 116,730 125,630 Vàng 680 (16.3K) 105,000 113,900 Vàng 650 (15.6K) 99,980 108,880 Vàng 610 (14.6K) 93,280 102,180 Vàng 585 (14K) 89,090 97,990 Vàng 416 (10K) 60,780 69,680 Vàng 375 (9K) 53,910 62,810 Vàng 333 (8K) 46,880 55,780

3. BTMC - Cập nhật: 26/4/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 166,200 168,800 ▲100K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 165,800 ▲100K 168,800 ▲100K Nhẫn tròn trơn BTMC 165,800 ▲100K 168,800 ▲100K Bản vị vàng BTMC 165,800 ▲100K 168,800 ▲100K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 163,800 ▲100K 167,800 ▲100K Trang sức Rồng Thăng Long 999 163,600 ▲100K 167,600 ▲100K