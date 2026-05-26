Thị trường Giá vàng hôm nay 26/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng 26/5/2026 giảm đồng loạt trong nước, SJC và nhiều thương hiệu mất 500 nghìn đồng/lượng, vàng thế giới cũng hạ nhiệt và thấp hơn SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10h30 ngày 26/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.534,7 USD/ounce. Ghi nhận giảm 34,6 USD/ounce cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.392 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 145,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (158,5-161,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước sáng 26/5 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn. Sau giai đoạn tăng nhẹ trước đó, giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống, phổ biến mất khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên giao dịch trước, mỗi chiều cùng giảm 500 nghìn đồng, giữ khoảng cách mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng điều chỉnh giá theo xu hướng chung của thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng miếng quanh mốc 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nửa triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Diễn biến tại DOJI không có nhiều khác biệt khi thương hiệu này đồng loạt hạ 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào hiện còn 158,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra duy trì ở ngưỡng 161,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, BTMC và BTMH cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Hai đơn vị cùng niêm yết giá vàng trong khoảng 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tiếp tục duy trì quanh mốc 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý có mức điều chỉnh nhẹ hơn ở chiều mua vào. Doanh nghiệp này giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều thu mua, xuống còn 158,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng, còn 161,5 triệu đồng/lượng. Điều này khiến khoảng cách mua – bán tại đây nhỉnh hơn so với nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, Mi Hồng vẫn là đơn vị niêm yết mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Giá vàng tại đây hiện ở mức 158,8 triệu đồng/lượng mua vào và 160,3 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng — thấp hơn khá nhiều so với các thương hiệu lớn khác.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 161,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra trong phiên hôm qua.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn hiện giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra trong phiên hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 26/5/2026 của giá vàng miếng, nhẫn và vàng trang sức mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158,5 161,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 158,5 161,5 -500 -500 Mi Hồng 158,8 160,3 -400 -400 PNJ 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 158,5 161,5 -500 -500 Phú Quý 158,3 161,5 -400 -500

1. DOJI - Cập nhật: 26/5/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 158,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 158,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 158,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 158,500

▼500K Vàng 24K DOJI 158,500

2. PNJ - Cập nhật: 26/5/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 158,500

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 158,500

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 158,500

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 158,500

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 158,500

3. BTMC - Cập nhật: 26/5/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 158,500

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 158,500

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 158,500

▼500K Bản vị vàng BTMC 158,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 156,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,300

