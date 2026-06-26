Thị trường Giá vàng hôm nay 26/6/2026: Vàng miếng 9999 SJC, giá vàng nhẫn và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 26/6/2026 giảm mạnh ở trong nước, trong khi giá thế giới tăng gần 1% lên trên 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 26/6/2026 lấy mốc cuối chiều 25/6, khi vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay tăng gần 1%, trở lại trên vùng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/6/2026 tăng gần 1%

Cập nhật lúc 04h00 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.033,5 USD/ounce, tăng 34,7 USD/ounce so với phiên liền trước, tương ứng mức tăng hơn 0,88%.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.456 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,66 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, vàng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 17,54 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này đưa giá vàng thế giới hôm nay 26/6/2026 lấy lại vùng 4.000 USD/ounce sau nhịp biến động trước đó. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý vẫn chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, xu hướng đồng USD và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Ở nhóm kim loại quý, bạc chịu sức ép mạnh hơn vàng sau khi lập đỉnh lịch sử vào tháng 1. Từ vùng cao nhất, bạc đã giảm khoảng một nửa giá trị, đồng thời mất hơn 1/3 sức mạnh tương đối so với vàng.

Áp lực bán với vàng và bạc xuất hiện từ ngày 30/1, khi nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể trì hoãn hạ lãi suất. Căng thẳng tại Iran cũng làm nỗi lo lạm phát quay lại, kéo theo khả năng Mỹ phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tính tới kịch bản tăng lãi suất nếu áp lực giá leo thang.

Bạc giảm sâu hơn vì vừa là kim loại quý, vừa gắn với nhu cầu công nghiệp. Khi khẩu vị rủi ro suy yếu, bạc thường biến động mạnh hơn vàng. Trước đó, bạc từng tăng nhanh hơn vàng nên khi thị trường đảo chiều, mức điều chỉnh cũng rõ hơn.

Theo dữ liệu LSEG, tỷ lệ giá vàng so với bạc đã vượt đường trung bình 200 ngày tại mốc 66,76, cho thấy vàng đang chiếm ưu thế so với bạc và tạo thêm áp lực cho kim loại trắng trong ngắn hạn.

Mốc 70 hiện được thị trường theo dõi sát. Nếu tỷ lệ vàng/bạc vượt chắc vùng này, ưu thế có thể tiếp tục nghiêng về vàng, mở ra khả năng chỉ số hướng lên 72,74 rồi 75,25. Ngược lại, để bạc lấy lại động lực, tỷ lệ vàng/bạc cần hạ xuống dưới đường trung bình 200 ngày, sau đó lùi về 62,68. Nếu giảm sâu dưới 60,56, cán cân có thể nghiêng trở lại về phía bạc.

Giá vàng miếng hôm nay 26/6/2026 giảm 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng

Đến 5h00 sáng 26/6, giá vàng trong nước được tham chiếu theo mức chốt cuối chiều 25/6. Phiên trước, vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn cùng đi xuống, giá bán ra phổ biến lùi về quanh 146,2 triệu đồng/lượng.

DOJI là thương hiệu giảm mạnh nhất trong nhóm lớn. Giá vàng miếng tại đây mất 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ có cùng diễn biến khi giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau điều chỉnh, ba thương hiệu này cùng giao dịch vàng miếng ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào nhưng giá bán ra vẫn lùi mạnh. Vàng miếng BTMC còn 142 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 500.000 đồng/lượng; chiều bán ra giảm 800.000 đồng/lượng xuống 146,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục có giá bán ra thấp hơn nhiều thương hiệu khác. Vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện còn 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng hôm nay 26/6/2026 phản ánh nhịp giảm mạnh của phiên 25/6. Mức giảm 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng kéo giá bán ra vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp về vùng 146,2 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng còn 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 26/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,2 146,2 -800 -800 Tập đoàn DOJI 143,0 146,0 -1000 -1000 Mi Hồng 143,5 145,5 -1000 -1000 PNJ 143,2 146,2 -800 -800 Bảo Tín Minh Châu 142,0 146,2 -500 -800 Bảo Tín Mạnh Hải 143,2 146,2 -800 -800 Phú Quý 143,7 147,0 -700 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 26/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng 24K DOJI 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 26/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,200

▼800K 146,200

▼800K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,200

▼800K 146,000

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,200

▼800K 146,200

▼800K

3. BTMC - Cập nhật: 26/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Bản vị vàng BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▼500K 146,200

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,000

▼500K 146,200

▼800K

4. SJC - Cập nhật: 26/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,200

▼800K 146,200

▼800K

Giá vàng nhẫn hôm nay 26/6/2026 vẫn dưới 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 26/6 tiếp tục nằm dưới mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được cập nhật ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá 142,0 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì khoảng cách mua - bán 2,5 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội chốt vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được thu mua ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI