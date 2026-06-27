Thị trường Giá vàng hôm nay 26/6/2026: Vàng miếng 9999 SJC, giá vàng nhẫn và vàng thế giới thứ Bảy Giá vàng hôm nay 27/6/2026: vàng miếng, vàng nhẫn bán ra chạm 147 triệu; thế giới áp sát 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 27/6/2026: Thế giới tăng hơn 50 USD, áp sát 4.100 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên trong phiên sáng sớm. Tính đến 5h30 ngày 27/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.076,1 USD/ounce, tăng 50,2 USD/ounce so với phiên trước, tiến gần vùng 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.454 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 17,0 triệu đồng/lượng.

Đà hồi phục của vàng xuất hiện khi đồng USD suy yếu sau dữ liệu lạm phát mới của Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo được Fed theo dõi sát, tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích.

Cùng với đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm nhẹ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 60% khả năng Mỹ tăng lãi suất, thấp hơn mức 64% trước đó. Diễn biến này giúp vàng lấy lại lực tăng sau chuỗi phiên chịu áp lực bán.

Dù vậy, kim loại quý vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp. Trước đó, giá vàng giao ngay từng rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng và hiện vẫn giảm khoảng 2,6% trong tuần.

Giới phân tích cho rằng lãi suất cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay các tài sản sinh lời khác. TD Securities cũng cảnh báo nếu giá dầu duy trì ở vùng cao và đồng USD tiếp tục mạnh, giá vàng có thể còn gặp khó trong những tháng tới.

Trên thị trường vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ có dấu hiệu cải thiện sau khi giá giảm, giúp vàng giao dịch với mức cộng giá lần đầu sau khoảng một tháng rưỡi. Tại Trung Quốc, sức mua vẫn khá yếu.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,42% lên 58,1109 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,21% lên 1.604,45 USD/ounce, còn palladium tăng 1,25% lên 1.199,25 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 27/6/2026: Bán ra chạm 147 triệu đồng/lượng sau phiên trước phục hồi mạnh

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 lúc 5h00 đang giữ theo mặt bằng chốt phiên chiều 26/6. Sau phiên trước tăng từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn hiện dao động quanh 143,0 - 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 - 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 27/6/2026 ở mức 143,8 - 147,0 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có nhịp tăng mạnh nhất nhóm khảo sát trong phiên trước, với chiều mua vào tăng 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng đang giao dịch tại 143,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra trở lại vùng 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng được chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giữ chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng ghi nhận mặt bằng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, cả ba thương hiệu đều tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa giá bán ra lên vùng phổ biến 147,0 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có giá mua vào cao hơn nhiều thương hiệu khác, đạt 144,8 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở mức 146,8 triệu đồng/lượng. Phiên trước, Mi Hồng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, nhưng giá bán ra vẫn thấp hơn nhẹ so với mốc 147,0 triệu đồng/lượng tại nhóm còn lại.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 +800 +800 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +1000 +1000 Mi Hồng 144,0 146,0 +500 +500 PNJ 144,0 147,0 +800 +800 Bảo Tín Minh Châu 143,0 147,0 +1000 +800 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 +800 +800 Phú Quý 143,8 146,8 +1300 +800

1. DOJI - Cập nhật: 27/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K Vàng 24K DOJI 144,000

▲1000K 147,000

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 27/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▲800K 147,000

▲800K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▲800K 147,000

▲800K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▲800K 147,000

▲800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▲800K 147,000

▲800K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▲800K 147,000

▲800K

3. BTMC - Cập nhật: 27/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,000

▲1000K 147,000

▲800K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,000

▲1000K 147,000

▲800K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,000

▲1000K 147,000

▲800K Bản vị vàng BTMC 143,000

▲1000K 147,000

▲800K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,500

▲1000K 145,500

▲800K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,300

▲1000K 145,300

▲800K

4. SJC - Cập nhật: 27/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▲800K 147,000

▲800K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▲800K 147,020

▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▲800K 147,030

▲800K

Giá vàng hôm nay 27/6/2026: Vàng nhẫn bán ra cao nhất 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 lúc 5h00 với vàng nhẫn 9999 đang giữ theo mặt bằng chốt phiên 26/6. Giá mua vào tại các thương hiệu lớn dao động 142,8 - 144,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở vùng 146,5 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra này thấp hơn mốc 147 triệu đồng/lượng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Nhóm Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội cùng có giá bán ra chạm 147,0 triệu đồng/lượng. Trong đó, nhẫn tròn ép vỉ BTMH được mua vào ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI cũng ghi nhận giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại BTMH ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm đang chạm mốc 147 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được thu mua ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại đây thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.