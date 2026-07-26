Giá vàng hôm nay 26/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC hiện tại mua vào 137.500.000 đồng/lượng, bán ra 141.500.000 đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước trong ngày lúc 10:30 26/07/2026. (Cập nhật lúc 10:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:30: Giá SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng.

Lúc 09:05 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều đi ngang so với hôm qua. SJC giữ giá mua 137.500.000 đồng và giá bán 141.500.000 đồng, trong khi BTMH và BTMC VRTL cùng niêm yết giá mua 138.900.000 đồng, giá bán 142.700.000 đồng.

Tất cả mức chênh lệch mua và bán đều là 0 đồng khi đối chiếu với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

BTMH và BTMC VRTL : mua 138.900.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; giá mua và giá bán đều đi ngang, chênh lệch 0 đồng.

: mua 138.900.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; giá mua và giá bán đều đi ngang, chênh lệch 0 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; giá mua và giá bán đều đi ngang, chênh lệch 0 đồng.

: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; giá mua và giá bán đều đi ngang, chênh lệch 0 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.200.000 đồng, bán 141.200.000 đồng; giá mua và giá bán đều đi ngang, chênh lệch 0 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 138.900.000 đồng 142.700.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 138.900.000 đồng 142.700.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ Hà Nội 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.