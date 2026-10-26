Giá vàng hôm nay 26/10/2026: SJC 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng hôm nay 26/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:18 sáng ngày 26/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự phân hóa giữa các hệ thống kinh doanh lớn so với hôm qua. Nhiều thương hiệu như DOJI và PNJ điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua - bán, trong khi các dòng sản phẩm vàng miếng của SJC tiếp tục duy trì mức giá không đổi.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 26/10/2026

SJC : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi). DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng). PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM : Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng), bán ra 140.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng).

: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng), bán ra 140.600.000 đồng/lượng (giảm 400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long) : Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).

: Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải : Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng).

: Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng), bán ra 140.800.000 đồng/lượng (giảm 300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 137.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 137.700.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 136.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Biến động mua Biến động bán SJC 138.700.000 141.700.000 0 0 DOJI HN 138.700.000 141.700.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 138.700.000 141.700.000 -300.000 -300.000 BTMH 136.800.000 140.800.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 136.800.000 140.800.000 -300.000 -300.000 BTMC SJC 136.800.000 141.700.000 0 0 Phú Quý SJC 137.700.000 141.700.000 0 0 PNJ TP.HCM 137.600.000 140.600.000 -400.000 -400.000 PNJ Hà Nội 137.600.000 140.600.000 -400.000 -400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.