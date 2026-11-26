Giá vàng hôm nay 26/11/2026: SJC tăng lên 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 26/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua đi ngang ở 7 trong 9 dòng niêm yết. Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 129.100.000 đồng, bán ra 134.100.000 đồng. PNJ ở hai khu vực niêm yết mua vào 126.500.000 đồng, bán ra 132.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 26/11/2026

SJC : mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang so với hôm qua. DOJI HN : mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.

: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang. DOJI SG : mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.

: mua 129.100.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang. BTMH : mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang.

: mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang. BTMC VRTL : mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang.

: mua 128.500.000 (0), bán 133.500.000 (0), đi ngang. BTMC SJC : mua 128.500.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang.

: mua 128.500.000 (0), bán 134.100.000 (0), đi ngang. Phú Quý SJC : mua 128.500.000 (0), bán 134.000.000 (0), đi ngang.

: mua 128.500.000 (0), bán 134.000.000 (0), đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 126.500.000 (+500.000), bán 132.000.000 (+500.000), tăng so với hôm qua.

: mua 126.500.000 (+500.000), bán 132.000.000 (+500.000), tăng so với hôm qua. PNJ Hà Nội: mua 126.500.000 (+500.000), bán 132.000.000 (+500.000), tăng so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 129.100.000 134.100.000 0 0 DOJI HN 129.100.000 134.100.000 0 0 DOJI SG 129.100.000 134.100.000 0 0 BTMH 128.500.000 133.500.000 0 0 BTMC VRTL 128.500.000 133.500.000 0 0 BTMC SJC 128.500.000 134.100.000 0 0 Phú Quý SJC 128.500.000 134.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 126.500.000 132.000.000 +500.000 +500.000 PNJ Hà Nội 126.500.000 132.000.000 +500.000 +500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.