Thị trường Giá vàng hôm nay 27/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng thế giới sáng 27/5 giảm sát mốc 4.500 USD/ounce, kéo vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi xuống.

Giá vàng thế giới rạng sáng 27/5/2026 tiếp tục dao động quanh vùng 4.500 USD/ounce sau nhịp giảm mạnh của phiên trước. Tính đến 4h00 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay lùi về 4.509,6 USD/ounce, mất 59,7 USD/ounce so với phiên liền trước. Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.394 VND/USD, giá vàng quy đổi tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các loại phí). So với giá vàng miếng SJC trong nước đang niêm yết phổ biến 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa vàng nội và ngoại hiện dao động quanh ngưỡng 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, Nga tiếp tục chưa thể hoàn tất kế hoạch bán cổ phần tại công ty khai thác vàng Uzhuralzoloto (UGC) sau khi doanh nghiệp này bị quốc hữu hóa hồi năm ngoái. Theo Rosimushchestvo – cơ quan quản lý tài sản liên bang Nga, phiên đấu giá mới nhất buộc phải hủy do chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia, trong khi hồ sơ còn lại không hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu.

Khối tài sản được đưa ra đấu giá lần này bao gồm 67,2% cổ phần UGC, với giá khởi điểm khoảng 162 tỷ rúp, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Trước đó trong tháng 5, Nga cũng từng tổ chức đấu giá nhưng không thu hút được bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Diễn biến trên được xem là trở ngại đáng kể đối với kế hoạch tăng nguồn thu ngân sách của Moscow, nhất là khi Bộ Tài chính Nga đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ trước cuối năm 2025. Sau thông tin đấu giá thất bại, cổ phiếu UGC trên sàn Moscow đã giảm gần 7,7%.

Giá vàng miếng ngày 27/5/2026 quay lại vùng giá cuối tuần trước

Trong nước, giá vàng ngày 27/5/2026 nhìn chung đã quay về mặt bằng cuối tuần trước sau hai phiên đầu tuần tăng giảm đan xen. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 400.000 - 700.000 đồng/lượng trong phiên gần nhất.

SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. PNJ cũng đưa giá vàng về cùng mặt bằng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng sau khi hạ thêm nửa triệu đồng mỗi lượng.

DOJI sau nhịp tăng đầu tuần cũng đã điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng trở lại vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch phổ biến hiện quanh 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ hơn ở chiều mua vào khi niêm yết vàng SJC ở 158,3 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán.

Trong khi đó, Mi Hồng là đơn vị giảm mạnh nhất ở chiều mua vào. Giá vàng SJC tại đây hiện giao dịch quanh 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 700.000 đồng và 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng 27/5/2026 đồng loạt lùi về mốc 161,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, mặt bằng giá bán ra sáng 27/5 phổ biến quanh 161,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tương tự, đưa giá vàng nhẫn về 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý hiện giao dịch vàng nhẫn tại 158,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 161,3 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Bảng giá vàng hôm nay 27/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 27/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158,5 161,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 158,5 161,5 -500 -500 Mi Hồng 158,8 160,3 -400 -400 PNJ 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 158,5 161,5 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 158,5 161,5 -500 -500 Phú Quý 158,3 161,5 -400 -500

1. DOJI - Cập nhật: 27/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 158,500

▼500K 161,500

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng 24K DOJI 158,500

▼500K 161,500

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 27/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 158,500

▼500K 161,500

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 158,500

▼500K 161,500

▼500K

3. BTMC - Cập nhật: 27/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 158,500

▼500K 161,500

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 158,500

▼500K 161,500

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 158,500

▼500K 161,500

▼500K Bản vị vàng BTMC 158,500

▼500K 161,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 156,500

▼500K 160,500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,300

▼500K 160,300

▼500K