Giá vàng hôm nay 27/10/2026: SJC tăng lên 139 - 142 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC lúc 10:47 ngày 27/10/2026 niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Lúc 10:47, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 27/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh trái chiều giữa các đơn vị kinh doanh so với ngày hôm qua. Trong khi một số dòng vàng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 200.000 đồng/lượng, thương hiệu Phú Quý SJC lại hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Các thương hiệu lớn còn lại gồm Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và PNJ tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên giao dịch liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 27/10/2026

SJC : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (đứng giá), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (đứng giá), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (đứng giá), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (đứng giá), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá). Bảo Tín Minh Châu (Vàng Rồng Thăng Long) : Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).

: Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (SJC) : Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá).

: Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.700.000 đồng/lượng (đứng giá). Bảo Tín Mạnh Hải : Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).

: Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (+200.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 137.500.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 137.500.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (đứng giá), bán ra 140.600.000 đồng/lượng (đứng giá).

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 138.700.000 141.700.000 0 0 DOJI HN 138.700.000 141.700.000 0 0 DOJI SG 138.700.000 141.700.000 0 0 BTMH 137.000.000 141.000.000 +200.000 +200.000 BTMC VRTL 137.000.000 141.000.000 +200.000 +200.000 BTMC SJC 137.000.000 141.700.000 +200.000 0 Phú Quý SJC 137.500.000 141.500.000 -200.000 -200.000 PNJ TP.HCM 137.600.000 140.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 137.600.000 140.600.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.