Thị trường Giá vàng hôm nay 28/2/2026: Giá vàng thế giới tăng lên hơn 5200 USD; Giá SJC ở và nhẫn giữ mức 184 triệu Giá vàng hôm nay 28/2/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giữ mức 184 triệu; giá vàng thế giới tăng 89 USD lên 5231 USD; giá bạc tăng lên 91,31 USD

Giá vàng thế giới hôm nay 28/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 28/2/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5231,52 USD/ounce. Ghi nhận tăng 89,69 USD so với cùng kỳ hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 163,92 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,08 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 3,4% lên 91,31 USD/ounce và đang hướng tới mức tăng khoảng 7,8% trong tháng 2. Đà đi lên của bạc diễn ra song song với vàng khi kim loại quý này được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị liên quan đến đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, cùng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm rơi xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Trên thị trường bán lẻ, Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 3,582 triệu đồng/lượng và mua vào 3,48 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,05 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Ancarat, giá bán bạc được niêm yết ở mức 3,45 triệu đồng/lượng, mua vào 3,346 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý giao dịch bạc ở mức 3,454 triệu đồng/lượng chiều bán ra và 3,35 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Giá vàng miếng SJC cuối tuần hôm nay 28/2/2026

Cập nhật lúc 6h00 sáng ngày 28/2/2026, giá vàng miếng SJC cuối tuần không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giữ ở mức 184 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 181-184 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,2-183,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở chiều mua vào - giảm 100 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng SJC tại BTMC, BTMH được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180,5-183,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 28/2/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 giảm tại một số cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 180,5-184 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 28/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 180,9-183,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 181-184 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Giá vàng nhẫn mua vào - bán ra chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 180,5-183,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 180,5-183,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 180,8-183,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 28/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 27/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

181 184

- - Tập đoàn DOJI

181

184

-

- Mi Hồng

181,2 183,9

- -100 PNJ

181

184

- - Bảo Tín Minh Châu

180,5

183,5

-500 -500

Bảo Tín Mạnh Hải 180,5 183,5 -500 -500 Phú Quý 181 184

- -

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 27/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180,9 183,9

- - Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 180,8 183,8 -200 -200 Vàng nhẫn trơn BTMC

180,5

183,5

-500

-500 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

180,5 183,5

- - Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180,5

183,5

-500 -500 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

180,9

183,9

- -

