Thị trường Giá vàng hôm nay 28/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng trong nước và thế giới 10h sáng hôm nay 28/3/2026: Tất cả thương hiệu đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng

Giá vàng sáng 28/3/2026 đồng loạt tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại tất cả các thương hiệu lớn. Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99.99% cũng tăng 1,2 triệu lên 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay ở mức 4.493 USD/ounce, tăng mạnh so với tối hôm trước nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn Trung Đông.

Lúc 10h sáng hôm nay, tất cả 8 thương hiệu lớn đều niêm yết giá vàng miếng SJC đồng nhất ở mức 169,8 triệu đồng mua vào và 172,8 triệu đồng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

SJC (Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn) niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn DOJI tại cả hai chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn đều niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

PNJ tại cả TP.HCM và Hà Nội đều niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, thị trường vàng nhẫn trong nước cũng chứng kiến sắc xanh đầy tích cực trong phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng nhẫn SJC 99.99% hiện được niêm yết ở mốc 169,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cũng có sự điều chỉnh để bằng giá với vàng nhẫn SJC, tăng 1,2 triệu đồng/lượng và đang ở mốc 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu mới nhất, giá vàng thế giới hiện đang niêm yết ở mức 4.493 USD/ounce chiều mua vào và 4.495 USD/ounce chiều bán ra, giảm nhẹ 16,1 USD/ounce trong 24 giờ qua. Tuy vậy, so với số liệu ghi nhận tối ngày 27/3, vàng thế giới đã đạt mức tăng rất ấn tượng.

Giá vàng tăng trở lại khi các nhà đầu tư có nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trước những bất ổn do chiến sự Trung Đông và áp lực từ lạm phát. Tình hình rất nóng bỏng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối thị trường kim loại quý.