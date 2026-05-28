Thị trường Giá vàng hôm nay 28/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng 28/5/2026 đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng; Mi Hồng giảm lệch chiều gây chú ý, thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Giá vàng thế giới hôm nay 28/5/2026 giảm xuống gần mức 4.400 USD

Tính đến 04h00 ngày 28/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.446,2 USD/ounce. Ghi nhận giảm 60,2 USD/ounce cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.393 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (157,7-160,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm xuống mức thấp gần 2 tháng do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.

Giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,6% và chịu áp lực từ việc đồng USD và lợi suất tăng kỳ vọng. Xung đột ở Trung Đông làm giá dầu tăng mạnh, khiến lo ngại lạm phát gia tăng, nhưng điều này lại thúc đẩy khả năng Fed nâng lãi suất — yếu tố bất lợi cho vàng vì vàng không sinh lãi.

Ngoài vàng, bạc và bạch kim cũng giảm, trong khi palladium tăng nhẹ. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ để dự đoán hướng đi chính sách tiền tệ tiếp theo.

Giá vàng miếng hôm nay 28/5/2026 đồng loạt giảm , Mi Hồng gây chú ý với mức điều chỉnh lệch chiều

Trước thời điểm chuyển sang ngày 28/5, thị trường vàng miếng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt. Tại SJC, giá đã được hạ 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán trong phiên gần nhất, đưa mặt bằng giá về khoảng 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, PNJ cũng thực hiện mức giảm tương đương 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều niêm yết. Sau điều chỉnh, giá vàng tại doanh nghiệp này hiện dao động quanh vùng 157,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong phiên giao dịch gần nhất, DOJI tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm khi hạ đồng loạt 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Sau thay đổi này, giá vàng tại DOJI hiện xoay quanh mức 157,7–160,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cũng ghi nhận mức giảm 800.000 đồng/lượng trong phiên trước đó ở cả hai chiều giao dịch, đưa mặt bằng giá về vùng 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra. BTMH tiếp tục duy trì xu hướng biến động cùng chiều với nhóm doanh nghiệp lớn, khi giá giao dịch hiện vẫn bám sát vùng 157,7–160,7 triệu đồng/lượng.

Đối với Phú Quý, giá vàng cũng được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, hiện niêm yết quanh 157,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng tạo điểm đáng chú ý khi mức giảm không đồng đều: chiều mua vào giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra chỉ hạ khoảng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Mặt bằng giá vàng nhẫn tròn 9999 đồng loạt ở mức 160,5 triệu đồng/lượng đầu ngày hôm nay

Tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 157,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 160,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giá vẫn được giữ ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu, khi giá vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán không thay đổi, duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, mặt bằng giá vàng nhẫn cũng không có sự khác biệt đáng kể khi tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 157,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 160,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ 3 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giá tiếp tục được duy trì.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 157,7 160,7 -800 -800 Tập đoàn DOJI 157,7 160,7 -800 -800 Mi Hồng 158,0 160,0 -800 -300 PNJ 157,7 160,7 -800 -800 Bảo Tín Minh Châu 157,7 160,7 -800 -800 Bảo Tín Mạnh Hải 157,7 160,7 -800 -800 Phú Quý 157,5 160,7 -800 -800

