Thị trường Giá vàng hôm nay 28/6/2026: Nhiều thương hiệu chốt vùng 148,5 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 28/6/2026 ghi nhận vàng miếng khép lại tuần giao dịch trong xu hướng giảm nhẹ, trái ngược với vàng nhẫn khi nhiều thương hiệu vẫn chốt trên 148 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng duy trì sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 28/6/2026: Nhiều thương hiệu lên vùng 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/6/2026 được cập nhật theo mức chốt cuối chiều 27/6, với vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn tăng mạnh so với phiên trước. SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng đưa giá bán ra lên 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng chốt phiên trước ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, cả hai chiều cùng cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện là 4 triệu đồng/lượng.

DOJI là điểm khác biệt đáng chú ý khi chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Giá vàng tại thương hiệu này vẫn đứng ở 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra của DOJI thấp hơn nhóm đang neo quanh 148,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có phiên tăng mạnh hơn nhiều thương hiệu khác. Giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng lên 146,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cũng tăng 2 triệu đồng/lượng lên 148,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại đây hiện giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

PNJ chốt giá vàng miếng tại 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá bán ra của PNJ ngang với vùng cao trên thị trường.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng miếng lên 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, mỗi chiều cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, biên độ mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng được chốt ở 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cả chiều mua vào và bán ra cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 28/6/2026 tiếp tục đứng ở vùng cao sau nhịp tăng trong phiên trước. Phần lớn thương hiệu lớn đã đưa giá bán ra lên 148,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI vẫn thấp hơn mặt bằng phổ biến.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 28/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC HCM 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC ĐN 144.000

- 147.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 28/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 28/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 28/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

-

5. SJC - Cập nhật: 28/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

-

Giá vàng nhẫn hôm nay 28/6/2026: DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải chốt 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 28/6/2026 được cập nhật theo mức cuối phiên cuối tuần, với nhiều dòng nhẫn 9999 đứng trên 148 triệu đồng/lượng bán ra. Nhóm cao nhất thuộc về DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải khi cùng chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng.

SJC chốt giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này đưa SJC sát nhóm cao nhất trên thị trường vàng nhẫn cuối tuần.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận dòng nhẫn tròn ép vỉ ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào. Giá bán ra đạt 148,5 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội chốt vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Phú Quý chốt nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra của Phú Quý hiện thấp hơn DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cuối tuần 28/6/2026: Tăng 63 USD/ounce, lên 4.088,6 USD/ounce

Giá vàng thế giới cuối tuần 28/6/2026 chốt phiên với đà tăng đáng chú ý. Lúc 4h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.088,6 USD/ounce, cao hơn phiên trước 63,0 USD/ounce.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.454 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, tức cao hơn vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng xuất hiện trong phiên thứ Sáu, khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát của Mỹ.

Theo cập nhật lúc 1h35 chiều theo giờ EDT, vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,2%, chốt phiên tại 4.096,30 USD/ounce.

Đồng bạc xanh giảm từ vùng cao gần đây sau khi Mỹ công bố chỉ số PCE. Đây là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, được Fed theo dõi sát trong quá trình đánh giá lạm phát. Dữ liệu cho thấy PCE tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo.

Theo CME FedWatch Tool, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện ở khoảng 59%, thấp hơn mức 64% trước đó. Việc kỳ vọng lãi suất giảm bớt đã giúp vàng lấy lại lực tăng trong phiên cuối tuần.

Tuy vậy, xét theo tuần, vàng vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm. Giá vàng giao ngay trước đó đã xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng và cả tuần giảm 2,1%.

Môi trường lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng vì kim loại quý không đem lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư thường có thêm lựa chọn sinh lời thay thế vàng.

Tại thị trường vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ cải thiện khi giá giảm giúp kích hoạt lực mua, khiến vàng được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi. Ở Trung Quốc, sức mua vẫn khá trầm lắng.

Bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Dù hồi phục trong phiên, cả ba kim loại quý này vẫn trên đà giảm trong cả tuần.