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Giá vàng hôm nay 28/09/2026: SJC giảm 1 triệu, ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn28/09/2026 10:39

Giá vàng hôm nay 28/09/2026 lúc 10:39: Vàng SJC giảm 1.000.000 đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết chiều mua 140,4 triệu và chiều bán 143,4 triệu đồng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: Giá vàng SJC lúc 10:39 giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến ở hầu hết các thương hiệu là 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu có mức giảm lên tới 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

  • SJC: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000
DOJI HN140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000
DOJI SG140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000
BTMH140.200.000144.200.000-1.000.000-1.000.000
BTMC VRTL140.200.000144.200.000-1.200.000-1.200.000
BTMC SJC140.200.000143.400.000-1.200.000-1.000.000
Phú Quý SJC140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000
PNJ TP.HCM140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000
PNJ Hà Nội140.400.000143.400.000-1.000.000-1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 28/09/2026: SJC giảm 1 triệu, ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng
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