Giá vàng hôm nay 28/09/2026: SJC giảm về mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 15:09 ngày 28/09/2026, giá vàng SJC giảm 2.000.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,4 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:09)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.000.000 đồng, giao dịch ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

13:39: Lúc 13:39 ngày 28/09/2026, giá vàng SJC giảm 2.000.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng.

12:09: Giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

10:39: Giá vàng SJC lúc 10:39 giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm phổ biến ở hầu hết các thương hiệu là 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, riêng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu có mức giảm lên tới 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Bảo Tín Minh Hải (BTMH) : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 140.200.000 144.200.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 140.200.000 144.200.000 -1.200.000 -1.200.000 BTMC SJC 140.200.000 143.400.000 -1.200.000 -1.000.000 Phú Quý SJC 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 140.400.000 143.400.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.