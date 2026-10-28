Giá vàng hôm nay 28/10/2026: SJC tăng lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC lúc 15:17 ngày 28/10/2026 niêm yết ở mức 139,70 - 142,70 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:17)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,70 - 142,70 triệu đồng/lượng.
13:47: Lúc 13:47, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, lên mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.
12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,70 - 142,70 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận lúc 09:18 sáng 28/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng ở chiều bán ra tại phần lớn các doanh nghiệp lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 1.300.000 đồng/lượng, trong đó Phú Quý SJC có biên độ điều chỉnh bán ra cao nhất.
Ở chiều mua vào, các thương hiệu như SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 1.000.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng. Trái lại, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá niêm yết, còn PNJ ghi nhận điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM so với phiên liền trước.
Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 28/10/2026
- SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
- DOJI HN: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
- DOJI SG: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 141.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).
- Phú Qúy SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.300.000 đồng).
- PNJ TP.HCM: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
- PNJ Hà Nội: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|140.000.000
|143.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|DOJI HN
|140.000.000
|143.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|DOJI SG
|140.000.000
|143.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|BTMH
|138.000.000
|142.000.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|137.600.000
|141.600.000
|+600.000
|+600.000
|BTMC SJC
|137.600.000
|143.000.000
|+600.000
|+1.000.000
|Phú Qúy SJC
|138.500.000
|143.000.000
|+1.000.000
|+1.300.000
|PNJ TP.HCM
|137.400.000
|141.400.000
|-200.000
|+800.000
|PNJ Hà Nội
|137.400.000
|141.400.000
|-200.000
|+800.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.