Giá vàng hôm nay 28/10/2026: SJC tăng lên mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng Cập nhật giá vàng ngày 28/10/2026: Vàng SJC niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:18 sáng 28/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng ở chiều bán ra tại phần lớn các doanh nghiệp lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 600.000 đồng đến 1.300.000 đồng/lượng, trong đó Phú Quý SJC có biên độ điều chỉnh bán ra cao nhất.

Giá vàng hôm nay

Ở chiều mua vào, các thương hiệu như SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 1.000.000 đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng. Trái lại, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá niêm yết, còn PNJ ghi nhận điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 28/10/2026

SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng). DOJI HN : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng). DOJI SG : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng). BTMH : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 142.000.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 141.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng).

: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 141.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng).

: Mua vào 137.600.000 đồng/lượng (+600.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng). Phú Qúy SJC : Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (+1.000.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (+1.300.000 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 140.000.000 143.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 140.000.000 143.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 140.000.000 143.000.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 138.000.000 142.000.000 0 0 BTMC VRTL 137.600.000 141.600.000 +600.000 +600.000 BTMC SJC 137.600.000 143.000.000 +600.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 138.500.000 143.000.000 +1.000.000 +1.300.000 PNJ TP.HCM 137.400.000 141.400.000 -200.000 +800.000 PNJ Hà Nội 137.400.000 141.400.000 -200.000 +800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.