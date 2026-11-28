Giá vàng hôm nay 28/11/2026: SJC đi ngang ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, không đổi. Mua vào - bán ra ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 28/11/2026, giá vàng trong nước so với hôm qua đa số đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán. Trong 9 dòng giá được niêm yết, 8 dòng không thay đổi so với hôm qua.

Điểm khác biệt duy nhất là Phú Quý SJC, với giá mua 129.800.000 đồng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua (129.500.000 đồng). Giá bán của thương hiệu này vẫn là 136.000.000 đồng, không đổi.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 28/11/2026

SJC : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. DOJI HN : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. DOJI SG : mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 131.000.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. BTMH : mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang. BTMC VRTL : mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 134.500.000 đồng (0), đi ngang. BTMC SJC : mua 129.500.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 129.500.000 đồng (0), bán 136.000.000 đồng (0), đi ngang. Phú Quý SJC : mua 129.800.000 đồng (+300.000), bán 136.000.000 đồng (0). Giá mua tăng, giá bán đi ngang.

: mua 129.800.000 đồng (+300.000), bán 136.000.000 đồng (0). Giá mua tăng, giá bán đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 126.800.000 đồng (0), bán 133.000.000 đồng (0), đi ngang.

: mua 126.800.000 đồng (0), bán 133.000.000 đồng (0), đi ngang. PNJ Hà Nội: mua 126.800.000 đồng (0), bán 133.000.000 đồng (0), đi ngang.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 131.000.000 136.000.000 0 0 DOJI HN 131.000.000 136.000.000 0 0 DOJI SG 131.000.000 136.000.000 0 0 BTMH 129.500.000 134.500.000 0 0 BTMC VRTL 129.500.000 134.500.000 0 0 BTMC SJC 129.500.000 136.000.000 0 0 Phú Quý SJC 129.800.000 136.000.000 +300.000 0 PNJ TP.HCM 126.800.000 133.000.000 0 0 PNJ Hà Nội 126.800.000 133.000.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.