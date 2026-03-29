Thị trường Giá vàng hôm nay 29/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 29/3/2026 phiên cuối tuần: Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1,2 triệu lên mức 172,8 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới ở mức 4493 USD

Theo Kitco, giá vàng thế giới sáng nay 29/3/2026 phiên cuối tuần ở mức 4.493 USD/ounce, tăng 115,8 USD so với ngày 28/3. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 142,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên cuối tuần sau một giai đoạn đi ngang, giúp thị trường lấy lại phần nào đà phục hồi sau chuỗi giảm kéo dài trước đó. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng tăng theo, kéo nhu cầu mua của người dân tăng mạnh.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp. Kim loại quý giữ được vùng hỗ trợ quan trọng và bật tăng trở lại, dù vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 USD/ounce. Trước đó, giá từng giảm mạnh xuống khoảng 4.099 USD/ounce vào đầu tuần, sau đó phục hồi dần về cuối tuần.

Đáng chú ý, giá vàng vẫn tăng trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng đi lên, vốn là những yếu tố thường gây áp lực giảm đối với vàng. Lực mua trên thị trường vẫn duy trì, đặc biệt khi nhu cầu trú ẩn an toàn bắt đầu quay trở lại.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 29/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng 169,8–172,8 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng — hẹp hơn so với mặt bằng chung.

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua tùy từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 169,6–172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 28/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 169,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 28/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 169,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 29/3/2026 mới nhất

1. DOJI - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng DOJI lẻ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Nữ trang 9999 168,000 ▲1000K 172,000 ▲1000K Nữ trang 999 167,500 ▲1000K 171,500 ▲1000K Nữ trang 99 166,800 ▲1000K 171,300 ▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng Kim Bảo 9999 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng Phúc Lộc Tài 9999 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng Trang sức 9999 PNJ 167,200 ▲1300K 171,200 ▲1300K Vàng Trang sức 24K PNJ 167,030 ▲1300K 171,030 ▲1300K Vàng nữ trang 99 163,290 ▲1290K 169,490 ▲1290K Vàng 916 (22K) 150,620 ▲1190K 156,820 ▲1190K Vàng 18K PNJ 119,500 ▲970K 128,400 ▲970K Vàng 680 (16.3K) 107,520 ▲890K 116,420 ▲890K Vàng 650 (15.6K) 102,380 ▲840K 111,280 ▲840K Vàng 610 (14.6K) 95,530 ▲790K 104,430 ▲790K Vàng 14K PNJ 91,250 ▲760K 100,150 ▲760K Vàng 416 (10K) 62,320 ▲540K 71,220 ▲540K Vàng 375 (9K) 55,300 ▲490K 64,200 ▲490K Vàng 333 (8K) 48,110 ▲430K 57,010 ▲430K

3. SJC - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1 chỉ 169,800 ▲1200K 172,830 ▲1200K Vàng SJC 2 chỉ 169,800 ▲1200K 172,830 ▲1200K Vàng SJC 5 chỉ 169,800 ▲1200K 172,820 ▲1200K Vàng miếng SJC theo lượng 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân 169,600 ▲1200K 172,700 ▲1200K Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 169,600 ▲1200K 172,600 ▲1200K Trang sức vàng SJC 9999 167,600 ▲1200K 171,100 ▲1200K Vàng trang sức SJC 99% 162,905 ▲1188K 169,405 ▲1188K Nữ trang 68% 107,609 ▲816K 116,509 ▲816K Nữ trang 41,7% 62,605 ▲500K 71,505 ▲500K

Lưu ý: Giá vàng cập nhật theo thời gian thực từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Người mua cần xác nhận lại giá tại điểm giao dịch trước khi quyết định.

Nguồn: Kitco, Vietcombank, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Mi Hồng