Giá vàng hôm nay 29/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 29/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 29/3/2026 phiên cuối tuần: Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1,2 triệu lên mức 172,8 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới ở mức 4493 USD

Theo Kitco, giá vàng thế giới sáng nay 29/3/2026 phiên cuối tuần ở mức 4.493 USD/ounce, tăng 115,8 USD so với ngày 28/3. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 142,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 30 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-28-2026_03_28_pm.png

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên cuối tuần sau một giai đoạn đi ngang, giúp thị trường lấy lại phần nào đà phục hồi sau chuỗi giảm kéo dài trước đó. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng tăng theo, kéo nhu cầu mua của người dân tăng mạnh.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp. Kim loại quý giữ được vùng hỗ trợ quan trọng và bật tăng trở lại, dù vẫn chưa vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 USD/ounce. Trước đó, giá từng giảm mạnh xuống khoảng 4.099 USD/ounce vào đầu tuần, sau đó phục hồi dần về cuối tuần.

Đáng chú ý, giá vàng vẫn tăng trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng đi lên, vốn là những yếu tố thường gây áp lực giảm đối với vàng. Lực mua trên thị trường vẫn duy trì, đặc biệt khi nhu cầu trú ẩn an toàn bắt đầu quay trở lại.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 29/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng 169,8–172,8 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng — hẹp hơn so với mặt bằng chung.

gia-vang.png

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua tùy từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 169,6–172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 28/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 169,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 28/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 169,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 29/3/2026 mới nhất

Giá vàng hôm nay
Ngày 29/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
169,8172,8
+1200+1200
Tập đoàn DOJI
169,8
172,8
+1200+1200
Mi Hồng
170,8172,8
+1200+1200
PNJ
169,8
172,8
+1200+1200
Bảo Tín Minh Châu
169,8
172,8
+1200+1200
Bảo Tín Mạnh Hải169,8172,8+1200+1200
Phú Quý169,8172,8
+1200+1200
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 29/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
169,8172,8+1200+1200
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ169,6172,6+1200+1200
Vàng nhẫn trơn BTMC
169,8
172,8+1200+1200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
169,6172,6+1000+1000
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
169,8
172,8+1200+1200
1. DOJI - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng DOJI lẻ169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Nữ trang 9999168,000 ▲1000K172,000 ▲1000K
Nữ trang 999167,500 ▲1000K171,500 ▲1000K
Nữ trang 99166,800 ▲1000K171,300 ▲1000K
2. PNJ - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC PNJ169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng Kim Bảo 9999169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng Phúc Lộc Tài 9999169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng Trang sức 9999 PNJ167,200 ▲1300K171,200 ▲1300K
Vàng Trang sức 24K PNJ167,030 ▲1300K171,030 ▲1300K
Vàng nữ trang 99163,290 ▲1290K169,490 ▲1290K
Vàng 916 (22K)150,620 ▲1190K156,820 ▲1190K
Vàng 18K PNJ119,500 ▲970K128,400 ▲970K
Vàng 680 (16.3K)107,520 ▲890K116,420 ▲890K
Vàng 650 (15.6K)102,380 ▲840K111,280 ▲840K
Vàng 610 (14.6K)95,530 ▲790K104,430 ▲790K
Vàng 14K PNJ91,250 ▲760K100,150 ▲760K
Vàng 416 (10K)62,320 ▲540K71,220 ▲540K
Vàng 375 (9K)55,300 ▲490K64,200 ▲490K
Vàng 333 (8K)48,110 ▲430K57,010 ▲430K
3. SJC - Cập nhật: 29/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 chỉ169,800 ▲1200K172,830 ▲1200K
Vàng SJC 2 chỉ169,800 ▲1200K172,830 ▲1200K
Vàng SJC 5 chỉ169,800 ▲1200K172,820 ▲1200K
Vàng miếng SJC theo lượng169,800 ▲1200K172,800 ▲1200K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân169,600 ▲1200K172,700 ▲1200K
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ169,600 ▲1200K172,600 ▲1200K
Trang sức vàng SJC 9999167,600 ▲1200K171,100 ▲1200K
Vàng trang sức SJC 99%162,905 ▲1188K169,405 ▲1188K
Nữ trang 68%107,609 ▲816K116,509 ▲816K
Nữ trang 41,7%62,605 ▲500K71,505 ▲500K

Lưu ý: Giá vàng cập nhật theo thời gian thực từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Người mua cần xác nhận lại giá tại điểm giao dịch trước khi quyết định.

Nguồn: Kitco, Vietcombank, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Mi Hồng

Bài liên quan
