Thị trường Giá vàng hôm nay 29/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 29/4/2026: Vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu còn 167,5 triệu, vàng nhẫn 9999 giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần

Giá vàng trong nước hôm nay 29/4/2026

Vàng miếng SJC: Phổ biến ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3-1,8 triệu so với hôm qua. Chênh lệch mua-bán chủ yếu 3 triệu, riêng Mi Hồng ở mức 166,3 triệu bán ra và chênh lệch 1,8 triệu.

Vàng nhẫn 9999: Tương tự vàng miếng, dao động 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3-1,8 triệu đồng, biên độ mua-bán 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, mất hơn 2% và rơi xuống mức thấp nhất trong gần bốn tuần. Đà giảm này diễn ra trong bối cảnh lo ngại lạm phát tiếp tục gia tăng, khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Theo ông Peter Grant từ Zaner Metals, tâm lý bi quan về triển vọng hòa bình tại Trung Đông đã quay trở lại. Chính quyền Donald Trump được cho là không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran nhằm chấm dứt xung đột, khiến eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Giá dầu tăng hơn 3% khi các nỗ lực chấm dứt xung đột bị đình trệ, trong khi nguồn cung từ Trung Đông bị hạn chế và UAE tuyên bố rời khỏi liên minh OPEC+. Giá năng lượng cao làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó khiến thị trường lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, nhưng khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng lại giảm vì đây là tài sản không sinh lãi. Chính yếu tố này đã góp phần kéo giá vàng xuống trong phiên giao dịch vừa qua.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư. Tuy nhiên, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về hướng đi chính sách trong thời gian tới. Ngoài ra, các quyết định từ những ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Canada cũng đang được theo dõi sát sao.

Một điểm đáng chú ý khác là nhu cầu vàng từ Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Dữ liệu cho thấy nước này đã nhập khẩu ròng gần 47,9 tấn vàng từ Hong Kong trong tháng 3, tăng so với mức hơn 46,2 tấn của tháng trước. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn.

Trong khi đó, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giảm 3,6% xuống còn 72,78 USD/ounce, bạch kim giảm 1,9% xuống 1.945,28 USD/ounce, còn palladium giảm 1,2% xuống 1.459,78 USD/ounce. Điều này cho thấy áp lực bán không chỉ diễn ra ở vàng mà còn lan rộng ra toàn bộ nhóm kim loại quý.