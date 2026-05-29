Thị trường Giá vàng hôm nay 29/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 29/5/2026 đã giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, trong nước neo 157,5 triệu đồng/lượng, thế giới quanh 4.371 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/5/2026 tiến sát mốc 4.500 USD/ounce sau biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 29/5/2026 ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ về vùng gần 4.500 USD/ounce sau phiên giảm sâu trước đó, trong bối cảnh thị trường quốc tế chịu tác động đồng thời từ USD mạnh và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Theo cập nhật từ Kitco, lúc 5h00 sáng ngày 29/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.371,6 USD/ounce, giảm 83,9 USD/ounce, tương đương -1,88% so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.394 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Trong khi đó, vàng miếng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách lớn giữa hai thị trường.

Trong phiên vừa qua, giá vàng quốc tế rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng khi đồng USD tăng mạnh. Nguyên nhân đến từ phản ứng của thị trường trước các diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt là các động thái quân sự liên quan đến Mỹ và Iran.

Sự tăng giá của USD khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu lực cầu trên thị trường kim loại quý.

Song song với diễn biến của vàng, giá dầu thô cũng ghi nhận mức tăng hơn 3% do căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát trong thời gian tới, đồng thời khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó dự đoán hơn.

Mặc dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước rủi ro lạm phát, tuy nhiên trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, kim loại quý này lại chịu áp lực giảm do không mang lại lợi suất.

Giá vàng hôm nay 29/5/2026 ghi nhận vàng miếng đã giảm hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 29/5/2026 lúc 5h30 ghi nhận thị trường vàng miếng trong nước đang neo quanh ngưỡng 157,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra sau khi đồng loạt lao dốc trong phiên trước.

Trước đó, trong phiên giao dịch chiều 28/5, thị trường đã trải qua thêm một ngày giảm mạnh khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm tới hơn 3 triệu đồng/lượng. Đà giảm liên tiếp khiến mặt bằng giá vàng trong nước hạ nhiệt đáng kể so với đầu tuần.

Sau khi giảm sâu 3,2 triệu đồng/lượng trong phiên trước, vàng miếng SJC hiện được giao dịch quanh mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay đang niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, thương hiệu này đã điều chỉnh giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng miếng tại DOJI sáng 29/5 tiếp tục được giao dịch ở ngưỡng 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở phiên trước đó, doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức giảm mạnh 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, nối tiếp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường.

BTMC hiện niêm yết giá vàng miếng quanh vùng 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, mỗi lượng vàng tại đây đã giảm 3,2 triệu đồng ở chiều mua vào lẫn bán ra. Đây tiếp tục là một trong những phiên điều chỉnh mạnh của thị trường vàng trong nước thời gian gần đây.

Không nằm ngoài xu hướng chung, BTMH hiện giao dịch vàng miếng ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, thương hiệu này cũng đồng loạt giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng về sát mốc 157 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 29/5/2026 đang được niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Ở phiên trước, doanh nghiệp điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giảm mạnh hơn với mức 3,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục duy trì mức giá vàng miếng SJC cao hơn nhiều thương hiệu khác trên thị trường. Hiện doanh nghiệp niêm yết ở mức 156,0 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,5 157,5 -3200 -3200 Tập đoàn DOJI 154,5 157,5 -3200 -3200 Mi Hồng 154,5 156,5 -2700 -3000 PNJ 154,5 157,5 -3200 -3200 Bảo Tín Minh Châu 154,5 157,5 -3200 -3200 Bảo Tín Mạnh Hải 154,5 157,5 -3200 -3200 Phú Quý 154,5 157,5 -3000 -3200

Giá vàng nhẫn hôm nay mở đầu phiên thứ Sáu ở dưới mốc 158 triệu đồng/lượng

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 157,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mức giá giữa mua – bán hiện tại giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Duy trì chênh lệch ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mức giá giữa mua – bán hiện tại giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.