Thị trường Giá vàng hôm nay 29/6/2026: Nhiều thương hiệu duy trì vùng 148,5 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 29/6/2026 biến động trái chiều: thế giới tăng mạnh, vàng miếng giảm, vàng nhẫn giữ vùng cao.

Giá vàng hôm nay 29/6/2026 vẫn thấp hơn đầu tuần trước tại nhiều doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay 29/6/2026 tiếp tục cho thấy trạng thái lỗ nhẹ sau 1 tuần giao dịch tại nhiều thương hiệu lớn. Trong nhóm khảo sát, DOJI giảm mạnh nhất, còn Mi Hồng giữ nguyên cả hai chiều so với ngày 22/6.

Cụ thể, SJC chốt giá vàng miếng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng đầu tuần trước, giá mua vào giảm 1,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.

DOJI giao dịch ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm sâu nhất trong nhóm được khảo sát, khi cả chiều mua vào và bán ra cùng thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với mốc 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng ngày 22/6.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá vàng hôm nay 29/6/2026 tại 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần trước, chiều mua vào giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng ở mức 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Mức này cho thấy giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 22/6, còn giá bán ra không thay đổi.

PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chốt ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, cả hai thương hiệu cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.

Mi Hồng tiếp tục giữ giá vàng miếng SJC tại 146,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. So với ngày 22/6, thương hiệu này chưa thay đổi giá mua vào lẫn bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 29/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC HCM 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC ĐN 144.000

- 147.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 29/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 29/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 29/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

-

5. SJC - Cập nhật: 29/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng nhẫn hôm nay 29/6/2026 đầu tuần: nhiều nơi bán ra trên 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 29/6/2026 mở đầu tuần mới với chiều bán ra phổ biến trên mốc 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng chốt 148,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được chốt ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhóm có giá bán ra 148,5 triệu đồng/lượng gồm Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI. Nhẫn tròn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cũng giữ cùng vùng giá này.

Ở nhóm bán ra 148,0 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu chốt nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại 144,3 - 148,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng có giá bán ra 148,0 triệu đồng/lượng với dòng nhẫn tròn trơn 999,9. Tuy nhiên, chiều mua vào tại đây đạt 145,0 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 144,3 triệu đồng/lượng của Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/6/2026: phục hồi đầu tuần nhưng vẫn giảm theo tuần

Giá vàng thế giới hôm nay 29/6/2026 lúc 5h30 theo giờ Việt Nam giao ngay tại 4.088,6 USD/ounce, tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.454 VND/USD, vàng thế giới đạt khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khi giá vàng miếng SJC cùng ngày ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa vàng SJC và giá quốc tế vào khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Phiên tăng của vàng đến từ hai yếu tố chính: đồng USD suy yếu và kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất trong tháng 9 giảm nhẹ sau dữ liệu lạm phát. Lúc 1h35 chiều theo giờ EDT, vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce, còn vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 1,2% lên 4.096,30 USD/ounce.

Sau báo cáo PCE của Mỹ, đồng USD rời vùng cao gần đây. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng với dự báo của thị trường.

CME FedWatch Tool cho biết xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện còn khoảng 59%, giảm từ mức 64% trước đó. Khi kỳ vọng lãi suất bớt căng, giá vàng có điều kiện hồi phục.

Dù vậy, bức tranh cả tuần vẫn kém tích cực. Trước phiên tăng này, vàng giao ngay đã lùi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng và tính chung cả tuần giảm 2,1%.

Môi trường lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên vàng, do kim loại quý không có lợi suất. Khi trái phiếu và tài sản sinh lãi hấp dẫn hơn, nhu cầu nắm giữ vàng thường suy yếu.

Ở thị trường vật chất, giá giảm giúp lực mua tại Ấn Độ cải thiện, đưa vàng trở lại trạng thái có mức cộng giá lần đầu sau khoảng một tháng rưỡi. Tại Trung Quốc, nhu cầu vẫn chưa khởi sắc rõ rệt.

Các kim loại quý khác cũng hồi phục trong phiên. Bạc tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy nhiên, cả ba vẫn đang trên đà giảm tính theo tuần.