Thị trường Giá vàng hôm nay 29/7/2026 cuối buổi chiều: DOJI bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng bật tăng Cập nhật giá vàng chiều 29/7/2026, chốt ở mức 138,5–142,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên 4.040,63 USD/ounce trước quyết định chính sách của Fed.

Giá vàng chiều nay 29/7/2026: DOJI bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng bật tăng

Giá vàng chiều nay 29/7/2026 có sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp. SJC và PNJ giữ nguyên mặt bằng giá, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng giảm 400.000 đồng/lượng, còn Mi Hồng tăng mạnh tới 800.000 đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng không có thêm biến động trong phiên chiều. Doanh nghiệp tiếp tục mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, giữ khoảng cách giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá cao nhất trong nhóm khảo sát thuộc về DOJI. Sau khi phục hồi so với thời điểm giữa ngày, vàng miếng tại đây được thu mua với giá 138,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 142,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại PNJ Hà Nội tiếp tục đứng yên. Doanh nghiệp đang mua vào với giá 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Sau mức giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng miếng về vùng 137,1–141,1 triệu đồng/lượng. Người mua đang trả cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng cũng thấp hơn hôm qua 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều. Mức mua vào hiện còn 137,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lùi xuống 141,1 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều điều chỉnh, Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào về 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra còn 141,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giao dịch được giữ ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Nổi bật nhất trong phiên chiều là Mi Hồng. Doanh nghiệp nâng giá mua vào thêm 800.000 đồng/lượng, lên 138,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 600.000 đồng/lượng, đạt 140,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán chỉ còn 1,8 triệu đồng/lượng, thấp nhất nhóm khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,0 141,0 - - Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 - - Mi Hồng 138,5 140,3 +800 +600 PNJ Hà Nội 136,5 141,5 - - Bảo Tín Minh Châu 137,1 141,1 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 137,1 141,1 -400 -400 Phú Quý 137,1 141,1 -400 -400

Giá vàng nhẫn chiều 29/7/2026: Mức bán ra cao nhất tại DOJI, đạt 142,5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng nhẫn chiều 29/7/2026 ghi nhận sự phân hóa khá rõ giữa các thương hiệu. Giá mua vào thấp nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi DOJI dẫn đầu cả hai chiều với mức 138,5–142,5 triệu đồng/lượng.

Mở đầu nhóm khảo sát, SJC giữ giá vàng nhẫn 9999 tại 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa giá doanh nghiệp thu mua lại và giá bán cho khách hàng là 4 triệu đồng/lượng.

Với mức giá cao hơn SJC 100.000 đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng nhẫn ở ngưỡng 137,1 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được duy trì tại 141,1 triệu đồng/lượng, qua đó giữ chênh lệch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất là DOJI, nơi nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được thu mua với giá 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất ở cả hai chiều trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật.

Theo sát DOJI, Bảo Tín Minh Châu chốt giá Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán tại đây là 3,9 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Mặt bằng giá tại Phú Quý thấp hơn Bảo Tín Minh Châu. Vàng nhẫn 9999 hiện được doanh nghiệp mua vào với giá 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá mua vào tại nhiều thương hiệu vượt 137 triệu đồng/lượng, PNJ chỉ thu mua ở mức 136,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 141,2 triệu đồng/lượng, khiến người mua đối diện mức chênh lệch 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên 4.040 USD/ounce, Fed sắp quyết định xu hướng mới

Giá vàng nhích lên trong ngày thứ Tư nhờ đồng USD mất giá, song đà tăng vẫn khá thận trọng trước thời điểm Fed công bố quyết định chính sách. Nhà đầu tư đang chờ thêm tín hiệu từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh về hướng đi của lạm phát và lãi suất trong những tháng tới.

Vào lúc 6h56 GMT, vàng giao ngay tăng 0,3%, đạt 4.040,63 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ gần như đứng yên ở mức 4.038,90 USD/ounce.

Sự suy yếu của đồng USD đang tạo thuận lợi cho giá vàng. Khi đồng bạc xanh giảm, người mua sử dụng những loại tiền tệ khác có thể tiếp cận kim loại quý với chi phí thấp hơn.

Dù vậy, diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc vào thông điệp từ Fed. Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, giá vàng có thể đảo chiều khỏi xu hướng giảm gần đây nếu ngân hàng trung ương Mỹ phát đi tín hiệu bớt cứng rắn.

Quyết định chính sách dự kiến được công bố vào 18h00 GMT. Phần phát biểu của ông Kevin Warsh sẽ diễn ra lúc 18h30 GMT và có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm của Fed đối với lạm phát.

Công cụ FedWatch đang ghi nhận xác suất Fed giữ nguyên lãi suất là 68%, cao hơn khả năng tăng 25 điểm cơ bản ở mức 32%. Đối với kỳ họp tháng 9, thị trường đánh giá khả năng lãi suất được nâng lên đạt 77%.

Tại châu Âu và châu Á, Ngân hàng Trung ương Anh cùng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được dự báo duy trì lãi suất tại các cuộc họp trong hai ngày cuối tuần làm việc. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể tiếp tục xuất hiện trong thông điệp của cả hai ngân hàng.

Giá vàng đang chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều. Nguy cơ lạm phát tăng giúp củng cố vai trò phòng ngừa rủi ro của kim loại quý, nhưng lãi suất cao lại khiến nhà đầu tư phải cân nhắc do vàng không mang lại lợi suất.

Tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là một biến số đáng chú ý. Phía Mỹ thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng về lực lượng của nước này, đồng thời xác định đây là một cuộc tấn công bất ngờ có chủ đích.

Vệ binh Cách mạng Iran sau đó xác nhận đã tiến hành các vụ phóng nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ và một cơ sở của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Jordan.

Giá dầu tăng nhẹ sau khi tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm cũng làm thị trường quan tâm hơn đến nguy cơ chi phí đầu vào và lạm phát gia tăng.

Trong báo cáo mới, Commerzbank hạ mục tiêu giá vàng cuối năm xuống 4.500 USD/ounce. Ngân hàng này dự báo bạc có khả năng tăng lên 67 USD/ounce vào cuối năm.

Diễn biến các kim loại quý khác khá phân hóa. Bạc giao ngay tăng mạnh 1,6%, lên 58,08 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,4% xuống 1.598,80 USD/ounce, còn palladium mất 0,4%, xuống 1.264,32 USD/ounce.