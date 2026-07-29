Thị trường Giá vàng hôm nay 29/7/2026 sáng sớm: SJC giữ mức 141,5 triệu đồng, vàng thế giới sát 4.000 USD/ounce Giá vàng hôm nay 29/7/2026 duy trì mặt bằng thấp hơn đầu phiên trước, trong khi vàng thế giới tiếp tục lùi về vùng 4.000 USD/ounce. Vàng nhẫn cao nhất 142 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, còn DOJI dẫn đầu giá vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 29/7/2026: DOJI bán ra 142,5 triệu đồng, Mi Hồng thấp nhất 139,7 triệu đồng/lượng

Đến 5h00 sáng 29/7, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mức giá được xác lập vào cuối phiên thứ Ba. Giá vàng hôm nay 29/7/2026 dao động từ 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đến 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tùy từng doanh nghiệp.

Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên trước, SJC hiện mua vàng miếng với giá 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng tại đây đang phải chịu mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu cũng giữ giá mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng. Mức giá sáng nay thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu ngày 28/7 ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Tại Phú Quý, vàng miếng tiếp tục được giao dịch trong khoảng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp không có thêm thay đổi sau khi giảm đồng loạt 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên liền trước.

PNJ bước sang sáng 29/7 với giá thu mua 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng, sau khi mỗi chiều cùng lùi 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày thứ Ba.

Mức giá tương tự cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải. Vàng miếng hiện có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên đầu ngày hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm giá cao, DOJI đang mua vào với mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Dù đã giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều trong phiên 28/7, doanh nghiệp này vẫn có giá bán ra cao nhất thị trường được khảo sát.

Mi Hồng tiếp tục tạo khác biệt với khoảng cách mua – bán chỉ 1,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay 29/7/2026 tại đây đang ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 139,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, chiều mua giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán giảm sâu hơn với mức 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29/7/2026: Nhẫn SJC bán 141 triệu đồng, Vàng Rồng Thăng Long đạt 142 triệu đồng/lượng

Đến 5h00 sáng 29/7, các doanh nghiệp chưa công bố thêm điều chỉnh mới đối với vàng nhẫn. Giá vàng hôm nay 29/7/2026 vì vậy đang được duy trì theo mức cuối phiên thứ Ba, với giá bán ra dao động từ 141 triệu đến 142 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC hiện được mua vào với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang giữ giá mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng. Chiều bán ra đạt 141,5 triệu đồng/lượng, đưa mức chênh lệch giao dịch lên 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá được duy trì từ cuối chiều ngày 28/7.

Giá cao nhất thuộc về vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu. Doanh nghiệp hiện thu mua ở mức 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 142 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 3,9 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Phú Quý tiếp tục giao dịch vàng nhẫn 9999 trong khoảng 137,5–141,5 triệu đồng/lượng. So với SJC, giá tại đây cao hơn 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 29/7/2026 ở phân khúc nhẫn đang ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch lên tới 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.