Giá vàng hôm nay 29/09/2026: SJC 139 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng Trưa 29/09/2026, giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,0 triệu đồng/lượng mua vào và 142,0 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 12:13)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:13: Giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 139 - 142 triệu đồng/lượng.

10:43: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:15 sáng 29/09/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng đồng loạt đi xuống ở tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Biên độ điều chỉnh giảm phổ biến từ 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:15 sáng 29/09/2026

SJC : Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).

: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng). DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).

: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và BTMC Vàng Rồng Thăng Long : Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).

: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng). PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 138.500.000 141.500.000 -900.000 -900.000 DOJI HN 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 DOJI SG 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 BTMH 138.200.000 142.200.000 -1.300.000 -1.300.000 BTMC VRTL 138.200.000 142.200.000 -1.300.000 -1.300.000 BTMC SJC 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 Phú Quý SJC 138.500.000 141.500.000 -900.000 -900.000 PNJ TP.HCM 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 PNJ Hà Nội 138.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng điểm giao dịch và khu vực kinh doanh cụ thể.