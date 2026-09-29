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Giá vàng hôm nay 29/09/2026: SJC giảm về mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn29/09/2026 10:43

Cập nhật lúc 10:43 ngày 29/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:43)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:43: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:15 sáng 29/09/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng đồng loạt đi xuống ở tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Biên độ điều chỉnh giảm phổ biến từ 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay 29/09/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:15 sáng 29/09/2026

  • SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).
  • DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và BTMC Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).
  • PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng/lượng)Bán hôm nay (đồng/lượng)+/- Mua+/- Bán
SJC138.500.000141.500.000-900.000-900.000
DOJI HN138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
DOJI SG138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
BTMH138.200.000142.200.000-1.300.000-1.300.000
BTMC VRTL138.200.000142.200.000-1.300.000-1.300.000
BTMC SJC138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
Phú Quý SJC138.500.000141.500.000-900.000-900.000
PNJ TP.HCM138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
PNJ Hà Nội138.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng điểm giao dịch và khu vực kinh doanh cụ thể.

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        Giá vàng hôm nay 29/09/2026: SJC giảm về mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng
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