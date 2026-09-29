Giá vàng hôm nay 29/09/2026: SJC tăng lên 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngày 29/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:43)
Diễn biến giá vàng trong ngày
13:43: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.
12:13: Giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 139 - 142 triệu đồng/lượng.
10:43: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:15 sáng 29/09/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng đồng loạt đi xuống ở tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Biên độ điều chỉnh giảm phổ biến từ 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Điểm nhanh lúc 09:15 sáng 29/09/2026
- SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).
- DOJI Hà Nội và DOJI TP.HCM: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và BTMC Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 138.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng), bán ra 141.500.000 đồng/lượng (-900.000 đồng).
- PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM: Mua vào 138.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (-1.400.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng/lượng)
|Bán hôm nay (đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.500.000
|141.500.000
|-900.000
|-900.000
|DOJI HN
|138.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
|DOJI SG
|138.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
|BTMH
|138.200.000
|142.200.000
|-1.300.000
|-1.300.000
|BTMC VRTL
|138.200.000
|142.200.000
|-1.300.000
|-1.300.000
|BTMC SJC
|138.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
|Phú Quý SJC
|138.500.000
|141.500.000
|-900.000
|-900.000
|PNJ TP.HCM
|138.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
|PNJ Hà Nội
|138.000.000
|141.000.000
|-1.400.000
|-1.400.000
Ghi chú
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng điểm giao dịch và khu vực kinh doanh cụ thể.