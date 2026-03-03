Thị trường Giá vàng hôm nay 3/3/2026: Tăng hơn 4 triệu trong 24h qua Giá vàng hôm nay 3/3/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 24k 9999 tăng hơn 4 triệu đồng lên mức 190,9 triệu; vàng thế giới tăng lên gần 5400 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC hôm nay 3/3/2026

Cập nhật lúc 6h sáng thứ 3 ngày 3/3/2026, giá vàng miếng SJC tăng từ 3,9 đến 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, lên mức 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 188,2-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 3/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,6 đến 4,1 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 186,4-190,9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h sáng nay 3/3/2026, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 186,9-190,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - tăng 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 186,9-189,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 186,4-189,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 3/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

187,9 190,9

+3900 +3900 Tập đoàn DOJI

186,9

189,9

+2900 +2900 Mi Hồng

188,2 190,9

+4200 +4400 PNJ

187,9

190,9

+3900 +3900 Bảo Tín Minh Châu

187,9

190,9

+3900 +3900

Bảo Tín Mạnh Hải 187,9 190,9 +3900 +3900 Phú Quý 187,9 190,9

+3900 +3900

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 3/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

187,9 190,9 +4100 +4100 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 186,4 189,4 +2600 +2600 Vàng nhẫn trơn BTMC

187,9

190,9 +3900 +3900 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

186,9 189,9 +2900 +2900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

186,9

190,9 +2900 +3900 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

186,9

189,9 +3100 +3100

1. DOJI - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 187,90 ▲3900K 190,90 ▲3900K Kim TT/AVPL 187,95 ▲3900K 191,00 ▲3900K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 187,90 ▲4100K 190,90 ▲4100K Nguyên Liệu 99.99 180,50 ▲6500K 182,50 ▲5500K Nguyên Liệu 99.9 180,00 ▲6500K 182,00 ▲5500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 186,70 ▲4100K 190,70 ▲4100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 186,20 ▲4100K 190,20 ▲4100K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 185,50 ▲4100K 190,00 ▲4100K

2. PNJ - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K Hà Nội - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K Đà Nẵng - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K Miền Tây - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K Tây Nguyên - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K Đông Nam Bộ - PNJ 186,900 ▲3100K 189,900 ▲3100K

3. SJC - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 187,900 ▲3900K 190,900 ▲3900K Vàng SJC 5 chỉ 187,900 ▲3900K 190,920 ▲3900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 187,900 ▲3900K 190,930 ▲3900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 186,400 ▲2600K 189,400 ▲2600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 186,400 ▲2600K 189,500 ▲2600K Nữ trang 99,99% 184,400 ▲2600K 187,900 ▲2600K Nữ trang 99% 179,539 ▲2574K 186,039 ▲2574K Nữ trang 68% 119,034 ▲1768K 127,934 ▲1768K Nữ trang 41,7% 69,612 ▲1084K 78,512 ▲1084K

Giá vàng thế giới hôm nay 3/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 3/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5338,9 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 60 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.289 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 171,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,65 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng mạnh khi giá vàng bật tăng đúng như nhiều dự báo. Tại Bảo Tín Minh Châu, đông đảo người dân xếp hàng từ sớm để mua vàng. Cửa hàng cho biết mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng nhẫn và nhận sản phẩm ngay.

Theo một số chuyên gia, nhiều doanh nghiệp phải bán giới hạn hoặc tạm dừng bán vì nguồn cung nguyên liệu hạn chế và rủi ro biến động giá cao.

Hiện giá vàng thế giới cũng chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 200 USD/ounce, tương đương gần 4%.