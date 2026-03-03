Về Báo Hà Tĩnh
Giá vàng hôm nay 3/3/2026: Tăng hơn 4 triệu trong 24h qua

Quốc Duẩn 03/03/2026 06:32

Giá vàng hôm nay 3/3/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 24k 9999 tăng hơn 4 triệu đồng lên mức 190,9 triệu; vàng thế giới tăng lên gần 5400 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC hôm nay 3/3/2026

Cập nhật lúc 6h sáng thứ 3 ngày 3/3/2026, giá vàng miếng SJC tăng từ 3,9 đến 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, lên mức 190,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 188,2-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 3/3/2026: Tăng hơn 4 triệu trong 26h qua

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 3/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,6 đến 4,1 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 186,4-190,9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h sáng nay 3/3/2026, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 186,9-190,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - tăng 3,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 186,9-189,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 186,4-189,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 3/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 3/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
187,9190,9
+3900+3900
Tập đoàn DOJI
186,9
189,9
+2900+2900
Mi Hồng
188,2190,9
+4200+4400
PNJ
187,9
190,9
+3900+3900
Bảo Tín Minh Châu
187,9
190,9
+3900+3900
Bảo Tín Mạnh Hải187,9190,9+3900+3900
Phú Quý187,9190,9
+3900+3900
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 3/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
187,9190,9+4100+4100
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ186,4189,4+2600+2600
Vàng nhẫn trơn BTMC
187,9
190,9+3900+3900
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
186,9189,9+2900+2900
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
186,9
190,9+2900+3900
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
186,9
189,9+3100+3100
1. DOJI - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ187,90 ▲3900K190,90 ▲3900K
Kim TT/AVPL187,95 ▲3900K191,00 ▲3900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG187,90 ▲4100K190,90 ▲4100K
Nguyên Liệu 99.99180,50 ▲6500K182,50 ▲5500K
Nguyên Liệu 99.9180,00 ▲6500K182,00 ▲5500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ186,70 ▲4100K190,70 ▲4100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ186,20 ▲4100K190,20 ▲4100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ185,50 ▲4100K190,00 ▲4100K
2. PNJ - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
Hà Nội - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
Đà Nẵng - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
Miền Tây - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
Tây Nguyên - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
Đông Nam Bộ - PNJ186,900 ▲3100K189,900 ▲3100K
3. SJC - Cập nhật: 3/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG187,900 ▲3900K190,900 ▲3900K
Vàng SJC 5 chỉ187,900 ▲3900K190,920 ▲3900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ187,900 ▲3900K190,930 ▲3900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ186,400 ▲2600K189,400 ▲2600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ186,400 ▲2600K189,500 ▲2600K
Nữ trang 99,99%184,400 ▲2600K187,900 ▲2600K
Nữ trang 99%179,539 ▲2574K186,039 ▲2574K
Nữ trang 68%119,034 ▲1768K127,934 ▲1768K
Nữ trang 41,7%69,612 ▲1084K78,512 ▲1084K

Giá vàng thế giới hôm nay 3/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 3/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5338,9 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 60 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.289 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 171,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,65 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-02-2026_10_45_pm.png

Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng mạnh khi giá vàng bật tăng đúng như nhiều dự báo. Tại Bảo Tín Minh Châu, đông đảo người dân xếp hàng từ sớm để mua vàng. Cửa hàng cho biết mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng nhẫn và nhận sản phẩm ngay.

Theo một số chuyên gia, nhiều doanh nghiệp phải bán giới hạn hoặc tạm dừng bán vì nguồn cung nguyên liệu hạn chế và rủi ro biến động giá cao.

Hiện giá vàng thế giới cũng chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 200 USD/ounce, tương đương gần 4%.

