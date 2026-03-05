Thị trường Giá vàng hôm nay 3/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng chiều nay 3/5/2026: Vàng miếng SJC niêm yết 163 - 166 triệu, vàng nhẫn 9999 ở mức 162,5 - 165,6 triệu, giảm từ 2,8 đến 3,3 triệu trong 1 tuần. Vàng thế giới cũng giảm gần 100 USD trong tuần qua

Giá vàng SJC ngày 3/5/2026 niêm yết phổ biến 163 – 166 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ; giảm khoảng 2,8 – 3,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước, chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch 164,5 – 166 triệu đồng/lượng, biên độ thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh 2,8 – 3,3 triệu đồng/lượng, hiện phổ biến 162,5 – 165,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. DOJI và Phú Quý giảm sâu về 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới lúc 6h00 ở mức 4.638,4 USD/ounce, tăng 17 USD so với hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, tương đương khoảng 147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới giảm gần 2% sau biến động mạnh, do áp lực từ đồng USD tăng, lợi suất trái phiếu cao và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, dù có phục hồi nhẹ cuối tuần nhờ nhu cầu trú ẩn và yếu tố địa chính trị.