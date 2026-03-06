Thị trường Giá vàng hôm nay 3/6/2026: Giá vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Thị trường vàng ngày 3/6 ghi nhận xu hướng trái chiều khi vàng thế giới tăng giá, còn vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm.

Cập nhật giá vàng 3/6/2026 đồng loạt giảm sau phiên điều chỉnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục phản ánh tác động từ đợt điều chỉnh mạnh của phiên giao dịch trước, khiến mặt bằng giá bán tại nhiều hệ thống kinh doanh vàng lớn giảm xuống quanh mức 157,5 triệu đồng/lượng.

SJC là một trong những thương hiệu ghi nhận mức giảm đáng kể khi hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Hiện giá vàng miếng của doanh nghiệp được niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại PNJ, DOJI, BTMC và BTMH. Sau khi đồng loạt điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, các thương hiệu này đang cùng giao dịch quanh mức 154,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 157,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Phú Quý, mức giảm ở chiều mua vào là 800 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp niêm yết vàng miếng ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với các đơn vị khác, Mi Hồng có biên độ giảm nhẹ hơn. Giá mua vào giảm 700 nghìn đồng/lượng và giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Hiện vàng miếng SJC tại đây được giao dịch ở mức 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tổng thể thị trường cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm trên diện rộng sau giai đoạn tăng nóng, kéo giá vàng phổ biến trên thị trường lùi khỏi các mốc cao thiết lập trước đó.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,5 157,5 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 154,5 157,5 -1000 -1000 Mi Hồng 155,5 157,2 +300 +200 PNJ 154,5 157,5 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 154,5 157,5 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 154,5 157,5 -1000 -1000 Phú Quý 154,2 157,5 -800 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 3/6/2026 5:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng 24K DOJI 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/6/2026 5:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K

3. BTMC - Cập nhật: 3/6/2026 5:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Bản vị vàng BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 152,500

▼1000K 156,500

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 152,300

▼1000K 156,300

▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 3/6/2026 5:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 154,500

▼1000K 157,520

▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154,500

▼1000K 157,530

▼1000K

Cập nhật giá vàng nhẫn 3/6/2026 đồng loạt hạ nhiệt sau phiên giảm sâu

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng đi xuống sau đợt điều chỉnh mạnh diễn ra trong phiên giao dịch trước. Nhiều thương hiệu lớn đã giảm từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, kéo mặt bằng giá bán xuống dưới vùng đỉnh thiết lập trước đó.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hiện được giao dịch ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này được thiết lập sau khi doanh nghiệp giảm đồng thời 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và DOJI Hà Nội cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng. Sau biến động trên, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI đều được niêm yết quanh mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường. Giá nhẫn tròn ép vỉ hiện ở mức 154,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó.

Trong khi phần lớn doanh nghiệp giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, Phú Quý ghi nhận mức điều chỉnh thấp hơn. Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại đây giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện được niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến mới nhất cho thấy thị trường vàng nhẫn đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng nóng, với giá bán của đa số thương hiệu đã lùi khỏi ngưỡng 158 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng trang sức hôm nay 3/6 có vàng 24K cao nhất gần 15,8 triệu đồng/chỉ

Thị trường vàng trang sức trong ngày 3/6/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao tại các hệ thống lớn. Tùy theo hàm lượng vàng và thương hiệu kinh doanh, giá giao dịch hiện dao động từ khoảng 8 triệu đồng đến gần 16 triệu đồng/chỉ.

Với dòng vàng trang sức 24K (999 và 999,9), giá mua vào hiện ở mức 15,34 - 15,40 triệu đồng/chỉ, trong khi giá bán ra phổ biến từ 15,74 - 15,80 triệu đồng/chỉ.

Đối với vàng 18K, các doanh nghiệp đang thu mua trong vùng giá từ 10,15 triệu đồng đến 11,55 triệu đồng/chỉ. Chiều bán ra được niêm yết từ 10,50 triệu đồng đến 12,023 triệu đồng/chỉ.

Nhóm vàng trang sức 14K có mức giá thấp hơn. Hiện giá mua vào dao động từ 8,10 triệu đồng đến 8,33 triệu đồng/chỉ, còn giá bán ra nằm trong khoảng 8,45 triệu đồng đến 9,22 triệu đồng/chỉ.

Khảo sát tại các thương hiệu lớn như PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu cho thấy mức giá giữa các doanh nghiệp không có sự chênh lệch quá lớn, chủ yếu khác nhau theo từng dòng sản phẩm và tuổi vàng.

Vàng vượt mốc 4.500 USD/ounce khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến Trung Đông

Giá vàng thế giới trong phiên ngày 3/6/2026 tiếp tục phục hồi mạnh sau nhịp điều chỉnh đầu tuần, đưa kim loại quý trở lại trên ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Cập nhật từ Kitco cho thấy lúc 4h45 sáng 3/6 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay được giao dịch ở mức 4.498,8 USD/ounce, tăng 0,33% tương đương 14,7 USD/ounce so với ngày trước đó. Nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank là 26.398 VND/USD, giá vàng quốc tế tương ứng khoảng 143,97 triệu đồng/lượng. So với mức giá hiện hành của vàng SJC, chênh lệch vẫn duy trì quanh ngưỡng 14 triệu đồng/lượng.

Đến phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng lên 4.522,28 USD/ounce, cao hơn 0,9% so với trước đó. Trong khi đó, hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ ghi nhận mức tăng 1%, lên 4.552 USD/ounce.

Nguyên nhân hỗ trợ giá vàng đến từ việc giới đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh tình hình địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, giá dầu đã quay đầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn chưa bị gián đoạn.

Theo đánh giá của chuyên gia Fawad Razaqzada thuộc Forex.com, diễn biến tiếp theo của thị trường vàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào ba yếu tố gồm giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD. Ông cho rằng thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái quan sát và chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác nhận làn sóng mua mới.

Về mặt ngoại giao, truyền thông Iran đưa tin Tehran đang cân nhắc một đề xuất thỏa thuận từ phía Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Đây là thông tin được thị trường tài chính theo dõi chặt chẽ trong những ngày gần đây.

Trước đó, đà tăng mạnh của giá dầu do căng thẳng địa chính trị đã làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Trong bối cảnh đó, vàng dù có vai trò bảo toàn giá trị trước lạm phát nhưng thường gặp bất lợi khi mặt bằng lãi suất tăng cao do không tạo ra dòng thu nhập định kỳ.

Giới đầu tư hiện tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, bao gồm báo cáo việc làm còn trống JOLTS, số liệu việc làm khu vực tư nhân ADP và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Ở góc độ dự báo, Commerzbank đã hạ mục tiêu giá vàng cuối năm xuống còn 4.800 USD/ounce, thấp hơn mức dự kiến trước đây là 5.000 USD/ounce. Dù vậy, ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn khi tiếp tục dự báo giá vàng có thể đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Đối với thị trường bạc, Commerzbank nhận định nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp đang suy giảm, qua đó khiến triển vọng giá bạc kém tích cực hơn so với những đánh giá trước đó.