Thị trường Giá vàng hôm nay 3/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999, vàng thế giới ngày mới Giá vàng hôm nay 3/7/2026 tăng mạnh, SJC lên 148,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.122 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 bật tăng mạnh, vượt 4.122 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 tiếp tục đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng với các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ. Việc thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo đã kéo giảm kỳ vọng Fed nâng lãi suất, qua đó giúp giá vàng tăng hơn 2% trong phiên.

Tính đến 4h00 ngày 3/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.122,4 USD/ounce, tăng 91,4 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng mạnh, đưa giá vàng quốc tế vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce và tiếp tục duy trì vùng cao.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 bật tăng mạnh, vượt 4.122 USD/ounce

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.465 VND/USD, giá vàng thế giới hiện đạt khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Nếu so với giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá thế giới khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Áp lực lớn nhất đối với đồng USD và lợi suất đến từ báo cáo việc làm Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ có thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo 110.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

Dữ liệu này làm thay đổi kỳ vọng của giới giao dịch về chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống gần 51%, từ mức 66% trước thời điểm báo cáo việc làm được công bố.

Trong cùng phiên, đồng USD giảm 0,7% so với rổ tiền tệ chính. Diễn biến này giúp vàng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, đồng thời tạo lực hỗ trợ cho nhóm kim loại quý.

Giá vàng cũng được nâng đỡ bởi nhu cầu trú ẩn và lực mua từ các ngân hàng trung ương. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết dự trữ vàng chính thức toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng 5, cho thấy các ngân hàng trung ương đã quay lại mua vàng sau giai đoạn chững lại.

Tại Trung Đông, vòng đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ đã kết thúc nhưng chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Yếu tố địa chính trị này tiếp tục khiến vàng được chú ý như tài sản phòng thủ.

Cùng với vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh. Giá bạc giao ngay lên 61,53 USD/ounce, tăng 4%; bạch kim tăng 2,3% lên 1.613,35 USD/ounce; palladium tăng 3,8% lên 1.256,50 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 3/7/2026 tăng mạnh trở lại, giá bán ra phổ biến lên 148,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang được tham chiếu theo bảng giá chốt cuối chiều 2/7, với mức bán ra phổ biến tại nhiều thương hiệu lớn lên 148,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, thị trường vàng miếng ghi nhận nhịp hồi mạnh, nhiều đơn vị tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tính đến 5h00 ngày 3/7/2026, giá vàng trong nước chưa có bảng giá mới sau lần cập nhật cuối phiên thứ Năm. Sau chuỗi phiên chịu sức ép giảm, mặt bằng giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đã bật tăng rõ rệt so với phiên liền trước.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm phiên trước, giá vàng miếng SJC cao hơn 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng khép lại phiên giao dịch ngày 2/7 với mức tăng mạnh tương tự. Giá vàng miếng tại thương hiệu này chốt ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Mức bán ra 148,4 triệu đồng/lượng tiếp tục đưa DOJI vào nhóm giá phổ biến của thị trường.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang được tham chiếu ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, PNJ điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá bán ra ngang với SJC và DOJI. Biên độ mua - bán tại PNJ hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Ở BTMH, giá vàng chốt cuối chiều 2/7 đạt 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau nhịp điều chỉnh, giá bán ra của BTMH cũng lên cùng vùng 148,4 triệu đồng/lượng với nhiều doanh nghiệp lớn khác.

Tại BTMC, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Diễn biến phiên trước cho thấy giá mua vào tại đây tăng mạnh hơn mặt bằng chung, cao hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm trước đó. Chiều bán ra tăng 2 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán tại BTMC lên 3,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng được chốt ở mức 145,0 - 148,4 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá mua vào và bán ra cùng tăng 2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều tại Phú Quý hiện ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có mặt bằng giá khác nhóm doanh nghiệp lớn ở chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng đang ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa biên độ mua - bán còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đã có nhịp hồi phục mạnh sau phiên trước. Mức bán ra 148,4 triệu đồng/lượng đang là vùng giá phổ biến tại nhiều thương hiệu lớn, còn chiều mua vào dao động từ 145,0 - 146,3 triệu đồng/lượng tùy từng đơn vị.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 +2000 +2000 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 +2000 +2000 Mi Hồng 146,0 147,7 +1700 +1900 PNJ 145,4 148,4 +2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu 145,0 148,4 +2500 +2000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 +2000 +2000 Phú Quý 145,0 148,4 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng 24K DOJI 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng Kim Bảo 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K

3. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Bản vị vàng BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143,000

▲2500K 147,000

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,800

▲2500K 146,800

▲2000K

4. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 145,000

▲2500K 148,420

▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,000

▲2500K 148,430

▲2000K

Giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 giữ vùng cao, nhiều nơi bán ra trên 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 đang được tham chiếu theo bảng giá cuối chiều 2/7, khi nhiều thương hiệu lớn tiếp tục duy trì giá bán ra trên 148 triệu đồng/lượng. Mặt bằng vàng nhẫn 9999 không chênh lệch quá lớn giữa các đơn vị, nhưng nhóm cao nhất vẫn thuộc về DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải.

Tính đến 5h00 ngày 3/7/2026, giá vàng nhẫn trong nước chưa ghi nhận bảng giá mới sau lần cập nhật cuối phiên thứ Năm. Theo đó, các sản phẩm vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn neo ở vùng cao, với chiều bán ra phổ biến quanh 148,0 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 đang ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, vàng nhẫn SJC tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra trên 148 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào cao hơn đáng kể so với SJC. Sản phẩm này được chốt ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang được cập nhật ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán ra thấp hơn 400.000 đồng/lượng, nhưng vẫn giữ trên mốc 148 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu. Giá vàng nhẫn tại đây đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, ngang với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải. Biên độ mua - bán tại DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau phiên trước. Chiều bán ra dao động từ 148,0 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào trải từ 144,2 - 145,4 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.