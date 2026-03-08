Thị trường Giá vàng hôm nay 3/8/2026: Trong nước cộng thêm nửa triệu đồng, thế giới hồi phục sau tuần điều chỉnh Vàng miếng trong nước tăng lên 141,5 triệu đồng/lượng chiều 3/8/2026, vàng thế giới vượt 4.050 USD/ounce nhờ USD yếu và dầu giảm sâu.

Mở đầu tuần giao dịch, cả thị trường vàng nội địa lẫn quốc tế cùng ghi nhận tín hiệu tích cực. Ở trong nước, giá bán vàng miếng phổ biến đã được kéo lên 141,5 triệu đồng/lượng; còn trên sàn thế giới, kim loại quý giữ vững vùng trên 4.000 USD/ounce và nhích lên khi đồng USD mất giá.

Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp chiều 3/8/2026

So với phiên cuối tuần trước, phần lớn đơn vị kinh doanh vàng đã cộng thêm 500.000 đồng vào mỗi lượng ở cả chiều gom hàng lẫn chiều bán. Cụ thể, Phú Quý, DOJI, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện áp dụng chung biểu giá 137,5 triệu đồng/lượng khi mua của khách và 141,5 triệu đồng/lượng khi bán ra. Khoảng cách hai chiều tại nhóm này ổn định quanh 4 triệu đồng/lượng.

Trái với xu hướng chung, Công ty SJC chỉ thay đổi một vế: giá thu mua được đẩy lên 137,5 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng), còn giá bán vẫn cố định ở 141 triệu đồng/lượng. Kết quả là biên độ mua – bán của SJC thu hẹp về 3,5 triệu đồng/lượng.

Trường hợp đặc biệt còn lại thuộc về Mi Hồng, nơi mức điều chỉnh chỉ là 200.000 đồng cho cả hai chiều. Doanh nghiệp này đang mua vàng miếng SJC với giá 138,2 triệu đồng/lượng — cao nhất thị trường ở chiều thu mua — và bán ra 140,0 triệu đồng/lượng. Nhờ đó, độ vênh giữa hai chiều tại Mi Hồng chỉ còn 1,8 triệu đồng/lượng, con số thấp nhất trong tất cả đơn vị được theo dõi.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày 3/8

Trên thị trường nhẫn trơn, ngôi vị dẫn đầu vẫn thuộc về Bảo Tín Minh Châu: Vàng Rồng Thăng Long 9999 được doanh nghiệp mua vào 138,0 triệu đồng/lượng và bán ra 142,0 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức thu mua 137,5 triệu đồng/lượng có ba cái tên: DOJI (dòng nhẫn Hưng Thịnh Vượng), Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải. Trong đó, DOJI và Phú Quý bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết thấp hơn 500.000 đồng, ở mức 141,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn 9999 của SJC giao dịch trong vùng 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên khoảng cách 4 triệu đồng giữa hai chiều. Riêng PNJ, giá gom vào chỉ 136,1 triệu đồng/lượng — thấp nhất nhóm khảo sát — trong khi bán ra tới 140,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch bị nới rộng lên 4,8 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường trong ngày.

Giá vàng thế giới hôm nay và chênh lệch với trong nước

Cập nhật lúc 17h30 giờ Việt Nam, vàng giao ngay quốc tế đứng ở 4.028,0 USD/ounce. Con số này phản ánh việc kim loại quý vừa trải qua một tuần điều chỉnh với mức giảm 73,2 USD/ounce. Quy theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank (26.490 VND/USD), mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương gần 128,6 triệu đồng (chưa cộng thuế, phí). Đối chiếu với vàng miếng SJC trong nước cùng ngày, mức chênh lệch nội – ngoại vẫn duy trì quanh 13,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên đầu tuần, đến 8h30 GMT, vàng giao ngay đã lấy lại 0,4%, giao dịch ở 4.055,36 USD/ounce; giá hợp đồng tương lai tại Mỹ tăng 0,2% lên 4.054,20 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý khép lại tháng 7 với thành quả tăng gần 1% — chấm dứt chuỗi năm tháng giảm giá liên tiếp.

Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của vàng

Diễn biến địa chính trị đang tác động mạnh đến thị trường hàng hóa. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gác lại phương án tấn công Iran để theo đuổi một thỏa thuận nhanh — vừa nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran, vừa để nối lại giao thương qua eo biển Hormuz — đã khiến giá dầu bốc hơi hơn 4 USD/thùng. Ông Trump thông báo vòng đàm phán với Iran bắt đầu ngay thứ Hai, song để ngỏ về thời điểm hai bên có thể đi đến thống nhất.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, chỉ ra rằng tương quan nghịch giữa vàng và dầu đang tái hiện: dầu giảm thì vàng lên, và ngược lại. Khi chi phí năng lượng hạ, áp lực lạm phát dịu đi, kỳ vọng Fed phải tăng lãi suất trong năm nay cũng giảm theo — bối cảnh có lợi cho vàng, vốn là tài sản không sinh lời từ lãi. Ngược lại, dầu leo thang sẽ đẩy lạm phát và lãi suất lên, tạo sức ép lên kim loại quý.

Song song đó, đồng USD trượt về đáy kể từ giữa tháng 6, sau khi cơ quan chức năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yen Nhật. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lùi bước, càng củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Triển vọng tuần này: Chờ dữ liệu việc làm Mỹ

Loạt báo cáo lao động Mỹ sắp công bố — từ số liệu ADP đến bảng lương phi nông nghiệp — sẽ là phép thử quan trọng tiếp theo. Theo ông Staunovo, một thị trường việc làm hạ nhiệt sẽ cho phép Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay, qua đó tiếp sức cho đà tăng của vàng.

Dù vậy, nội bộ Fed vẫn chưa đồng thuận: ba quan chức đã bỏ phiếu chống tại cuộc họp chính sách tuần trước và kêu gọi nâng lãi suất sớm, vì e ngại lạm phát sẽ khó quay về mục tiêu 2% nếu chi phí vay ngắn hạn không được điều chỉnh kịp thời.

Khép lại bức tranh kim loại quý, bạc giao ngay tăng 1% lên 58,18 USD/ounce; bạch kim cộng 0,3%, đạt 1.647,25 USD/ounce; palladium tiến 0,5% lên 1.280,25 USD/ounce.